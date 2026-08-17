"Киевстар" и "Укртелеком" договорились о совместном использовании телеком-инфраструктуры

"Киевстар" и "Укртелеком" подписали соглашение о сотрудничестве по модели Open Access для совместного использования телеком-инфраструктуры. Первый этап проекта охватит три региона Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе "Киевстара".

Суть партнерства

"Киевстар" будет предоставлять услуги "Домашнего и Интернета" через энергонезависимую GPON -сеть "Укртелекома". "Укртелеком", в свою очередь, будет использовать оптическую сеть "Киевстара" для предоставления услуги "Оптический Интернет".

Каждый оператор сохраняет взаимоотношения со своими абонентскими базами. Компании самостоятельно устанавливают тарифную политику, коммерческие условия, оказывают сервисную поддержку и производят расчеты.

Владелец соответствующей сети несет ответственность за ее эксплуатацию и техническое обслуживание. Обмен данными между операторами ограничен технической информацией.

"Украинский рынок десятилетиями развивался по модели, когда операторы и провайдеры строили собственные параллельные сети. Open Access – это возможность более эффективно использовать построенную инфраструктуру и быстрее внедрять современные цифровые сервисы... Укртелеком, имея более 95 тыс. км оптических сетей, готов масштабировать этот подход", - отметил CEO "Укртелеком" .

По данным ведущей европейской отраслевой организации FTTHCouncilEurope, модель OpenAccess предполагает предоставление доступа к сетям на прозрачных началах и стимулирует честную конкуренцию.

"Сотрудничество по модели OpenAccess - это важный шаг для развития украинского телеком-рынка... Благодаря этому сотрудничеству такие возможности станут доступными еще большему количеству украинцев", - подчеркнул CEO "Киевстар" Александр Комаров.

География и этапы запуска

Первый этап проекта охватит более 1 млн. жителей в трех областях: Одесской , Винницкой и Кировоградской.

В случае успешной отработки технической интеграции, системы компании расширят географию на другие регионы.

Напомним, "Киевстар" рассматривает выделение магистральной оптоволоконной сети в отдельный бизнес. Компания имеет более 50 тысяч км оптоволокна и готовится к внедрению 5G.