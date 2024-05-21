"Укртелеком" увеличит инвестиции в телекоммуникации на 1 млрд грн

"Укртелеком" продолжает развивать современную телекоммуникационную инфраструктуру. Компания уже инвестировала более одного миллиарда гривен в сети за два года полномасштабной войны и планирует увеличить инвестиции еще на миллиард в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома".

Отмечается, что в течение 2022-2023 годов "Укртелеком" инвестировал более 1 миллиарда гривен собственных средств на развитие и модернизацию телекоммуникационной сети и своей IT-инфраструктуры.

Как сообщают в компании, основные направления вложения средств:

усовершенствование транспортной инфраструктуры и ядра сети с целью расширения их пропускной способности, гибкости и защищенности от вражеских атак;

модернизация медной инфраструктуры путем замены ее на современную оптическую, развитие новых оптических сетей доступа к современным телекоммуникационным сервисам.

Кроме того, за два года полномасштабной войны проложено около 11 тысяч километров волоконно-оптического кабеля. Также значительные капитальные вложения потребовали приобретения дополнительного оборудования автономного энергоснабжения для обеспечения бесперебойности предоставления пользователям услуг энергонезависимого интернета.

Также в компании убеждены, что инвестиции в кибербезопасность – обязательная и важная статья расходов по поддержанию устойчивости и защищенности собственной инфраструктуры.

"В этом году планируется увеличение объемов строительства новых волоконно-оптических линий на 55% по сравнению с предыдущими периодами. Предусмотрена прокладка 8300 км оптических сетей, что позволит еще большему количеству предприятий и украинцев пользоваться современными телекомуслугами", - сообщили в компании.

Там добавили, что в 2024 году запланированный объем инвестиций "Укртелекома" составляет 1 млрд грн.

"Укртелеком" хочет купить интернет-провайдера

АО "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в стране, изучает возможность приобретения оператора интернета. Переговоры о возможном приобретении проходили в 2023 году, однако конкретные результаты они не дали.

В 2024 году "Укртелеком" будет и дальше изучать вопрос приобретения оператора фиксированного интернета и будет рассматривать компании, развивающие современные технологии, оптическую инфраструктуру.

Как "Укртелеком" восстанавливает инфраструктуру во время войны

За все время полномасштабного вторжения компания возобновила связь в более чем 1200 населенных пунктах для 1 млн украинцев. Это и разрушенные технические площадки и кабельная инфраструктура.

Эти работы постоянно продолжаются. К примеру, сейчас по плану будет идти развитие инфраструктуры в семи населенных пунктах Херсонской области, еще три в работе в Донецкой области. Восстановление – это постоянный процесс.

Сегодня сеть "Укртелеком" функционирует на уровне 90% от населенных пунктов покрытия компании, которое было по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть Укртелеком работает повсюду, кроме временно оккупированных территорий.

"В процессе восстановления "Укртелеком" координирует свои действия с ГСЧС и ВСУ - после проведения ими необходимых мер по безопасности, наши технические специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. Из-за того, что имеем большие повреждения, а иногда и уничтожение инфраструктуры, нужно время. Мы восстанавливаем сети там, где это возможно и разрешает ситуация безопасности", - говорит Игорь Яремчук, коммерческий директор Укртелеком".

Напомним, "Укртелеком" открыл сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон в пяти городах – Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове, где несколько лет назад в рамках модернизации телекоммуникационной инфраструктуры были установлены активные уличные распределительные шкафы.

Про "Укртелеком"

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Значительную часть клиентов составляют госорганы, учебные, административные учреждения и медицинские учреждения, аварийные службы. Компания является провайдером скоростного фиксированного интернета, имеющего самое широкое покрытие. Интернет от "Укртелекома" почти в 4 тыс. населенных пунктов страны и функционирует в 90% из них.

Также "Укртелеком" является единственным участником и учредителем ООО "ТриМоб" – поставщика услуг подвижной (мобильной) связи в стандарте UMTS/WCDMA. С 2013 г. компания присоединилась к бизнесу SCM.

Выручка "Укртелекома" согласно данным неаудируемой финансовой отчетности в 2023 году составила 5 млрд грн, что на 10% меньше показателя предыдущего года. EBITDA в прошлом году составила более 1 млрд грн, рентабельность по EBITDA снизилась на 1,3 процентного пункта (в. п.) – до 21,1%. Капитальные инвестиции "Укртелекома" за 2023 год составили более 500 млн. грн.