Укртелеком предоставляет услуги энергонезависимой связи 70% абонентов

Укртелеком обновил до зимы парк дизель-генераторов и АКБ, сделал профилактические ремонты. Как и прошлой зимой, компания готова предоставлять услуги энергонезависимой связи где-то для 70% абонентской базы. Как результат, Укртелеком готов работать этой зимой в условиях возможных отключений электропитания. Об этом в интервью Delo.ua рассказал коммерческий директор Укртелеком Игорь Яремчук.

"Для удобства Укртелеком разработал сайт "Энергонезависимый интернет", где каждый может проверить свой дом на энергонезависимость в сети Укртелеком. Вообще, максимально доступ к энергонезависимому интернету может быть обеспечен до 96 часов. Такой показатель не везде, но минимум 3-4 часа есть возможность оставаться на связи, если нет электроснабжения", – говорит Яремчук.

Кроме того, Укртелеком обеспечил работу около 700 бесплатных публичных wi-fi зон в таких крупных городах как Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков.

Несмотря на нынешние тяжелые условия, Укртелеком инвестирует в развитие сети по технологии GPON. Потому что это самая лучшая архитектура с точки зрения возможности обеспечить энергонезависимый интернет. Сейчас мы строим больше оптических GPON сетей в стране.

"Но энергонезависимость стоит денег. Например, за прошлую зиму мы сожгли более 700 тыс. литров дизельного топлива на наших дизель-генераторах, чтобы поддерживать связь. В этом году, если интенсивность блекаутов будет на уровне прошлого года, в отдельных локациях мы будем тратить каждый месяц на энергонезависимость в среднем в 1,5 раза больше, чем будет наш абонентский доход", – говорит Яремчук.

Как Укртелеком восстанавливает инфраструктуру во время войны

За все время полномасштабного вторжения компания возобновила связь в более чем 1200 населенных пунктах для 1 млн украинцев. Это и разрушенные технические площадки и кабельная инфраструктура.

Эти работы постоянно продолжаются. К примеру, сейчас по плану будет идти развитие инфраструктуры в семи населенных пунктах Херсонской области, еще три в работе в Донецкой области. Восстановление – это постоянный процесс.

Сегодня сеть Укртелеком функционирует на уровне 90% от населенных пунктов покрытия компании, которое было по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть Укртелеком работает повсюду, кроме временно оккупированных территорий.

"В процессе восстановления Укртелеком координирует свои действия с ГСЧС и ВСУ - после проведения ими необходимых мер по безопасности, наши технические специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. Из-за того, что имеем большие повреждения, а иногда и уничтожение инфраструктуры, нужно время. Мы восстанавливаем сети там, где это возможно и разрешает ситуация безопасности", - говорит Яремчук.

Больше о том, с какими вызовами Укртелеком столкнулся после 24 февраля, Delo.ua рассказывает в материале "Доступ к интернету в отсутствие внешнего электропитания может длиться до 96 часов", - Игорь Яремчук, коммерческий директор Укртелеком.