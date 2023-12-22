Укртелеком надає послуги енергонезалежного зв’язку 70% абонентів

Укртелеком оновив до зими парк дизель-генераторів та АКБ, зробила профілактичні ремонти. Як і минулої зими, компанія готова надавати послуги енергонезалежного зв'язку десь для 70% абонентської бази. Як результат, Укртелеком готовий працювати цієї зими в умовах вірогідних відключень електроживлення. Про все це в інтерв’ю Delo.ua розповів комерційний директор Укртелеком Ігор Яремчук.

"Для зручності Укртелеком розробив сайт "Енергонезалежний інтернет", де кожен може перевірити свій будинок на енергонезалежність в мережі Укртелеком. Взагалі, максимально доступ до енергонезалежного інтернету може бути забезпечений до 96 годин. Такий показник не усюди, але мінімум 3-4 години є можливість залишатися на зв'язку, якщо немає електропостачання", - говорить Яремчук.

Окрім того, Укртелеком забезпечив роботу близько 700 безкоштовних публічних wi-fi зон в таких великих містах, як Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків.

Незважаючи на важкі умови сьогодення, Укртелеком інвестує в розвиток мережі по технології GPON. Тому що це найкраща архітектура з точки зору можливості забезпечити енергонезалежний інтернет. Наразі ми будуємо найбільше оптичних GPON мереж у країні.

"Але енергонезалежність коштує грошей. Наприклад, за минулу зиму ми спалили більше 700 тис. літрів дизельного пального на наших дизель-генераторах, щоб підтримувати зв'язок. Цьогоріч, якщо інтенсивність блекаутів буде на рівні минулого року, в окремих локаціях ми витрачатимемо кожного місяця на енергонезалежність в середньому в 1,5 рази більше, ніж буде наш абонентський дохід", - говорить Яремчук.

Як Укртелеком відновлює інфраструктуру під час війни

За весь час повномасштабного вторгнення компанія відновила зв'язок у більш ніж 1 200 населених пунктах для 1 млн українців. Це і зруйновані технічні майданчики, і кабельна інфраструктура.

Ці роботи постійно продовжуються. Наприклад, зараз за планом буде йти розвиток інфраструктури в сімох населених пунктах Херсонської області, ще три в роботі в Донецькій області. Відновлення - це постійний процес.

Сьогодні мережа Укртелеком функціонує на рівні 90% від тих населених пунктів покриття компанії, яке було станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, Укртелеком працює всюди, крім тимчасово окупованих територій.

"У процесі відновлення Укртелеком координує свої дії з ДСНС і ЗСУ - після проведення ними необхідних заходів задля безпеки, наші технічні спеціалісти проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Через те, що маємо великі пошкодження, а подекуди і знищення інфраструктури, потрібен час. Ми відновлюємо мережі там, де це можливо та дозволяє безпекова ситуація", - говорить Яремчук.

Більше про те, з якими викликами Укртелеком зіштовхнувся після 24 лютого, Delo.ua розповідає в матеріалі "Доступ до інтернету за відсутності зовнішнього електроживлення може тривати до 96 годин", - Ігор Яремчук, комерційний директор Укртелеком".