"Укртелеком" хочет купить интернет-провайдера: что известно

АО "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в стране, изучает возможность приобретения оператора интернета. Переговоры о возможном приобретении проходили в 2023 году, однако конкретных результатов они не принесли.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Курмаз в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "Укртелеком" рассматривает M&A-соглашения и считает это хорошей возможностью неорганического роста для системных операторов в Украине.

В то же время, непосредственных переговоров компания не ведет - присматривается к рынку.

Интернет-провайдер оказался группой ФЛПов без активов

Но переговоры о возможном приобретении одного из операторов проходили в 2023 году, однако конкретных результатов они не принесли. В то же время Курмаз не стал раскрывать название компании, с которой велись переговоры.

"Переговоры, которые были в 2023-м, к сожалению, ничем не завершились по простой причине – нет официальной отчетности об активах. Провайдер услуг интернета есть, а активов нет. Хотя провайдер работает и имеет клиентскую базу. Баланса как такового нет. Десять оптических линий - на Петровиче, три - на Александровиче, две - на Казимировиче.Остальное оборудование - вообще еще на ком-то. Группа ФЛПов, где каждый что-то имеет... Это реальный кейс, когда активов у провайдера не было.Мы были согласны только на нормальную, прозрачное соглашение, но наш визави говорит, что если выполнит все необходимые юридические и финансовые процедуры и приведет структуру в порядок, то ее цена вырастет втрое, не меньше", - рассказал Курмаз.

Как отметил гендиректор "Укртелекома", нередко интернет-провайдеры, готовые продать бизнес, выставляют цену исходя из размеров имеющейся клиентской базы. При этом вопрос "прозрачно уплаченных за предыдущие периоды налогов вообще не обсуждается".

По его словам, в 2024 году "Укртелеком" будет и дальше изучать вопрос приобретения оператора фиксированного интернета и будет рассматривать компании, развивающие современные технологии, оптическую инфраструктуру.

"Конечно, прежде всего будем смотреть в регионах, где у нас нет пересечения с нашей сетью... В потенциальном M&A-соглашении меня интересует и такой вопрос: как сформированы тарифы на услуги провайдера, есть ли у них налоги. Например, в нашем тарифе близко 30% налогов. Ведь мы как прозрачный бизнес должны закладывать в тариф налоги. Если нет - мы не договоримся", - подчеркнул Курмаз.

Как "Укртелеком" восстанавливает инфраструктуру во время войны

За все время полномасштабного вторжения компания возобновила связь в более чем 1200 населенных пунктах для 1 млн украинцев. Это и разрушенные технические площадки и кабельная инфраструктура.

Эти работы постоянно продолжаются. К примеру, сейчас по плану будет идти развитие инфраструктуры в семи населенных пунктах Херсонской области, еще три в работе в Донецкой области. Восстановление – это постоянный процесс.

Сегодня сеть "Укртелеком" функционирует на уровне 90% от населенных пунктов покрытия компании, которое было по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть Укртелеком работает повсюду, кроме временно оккупированных территорий.

"В процессе восстановления "Укртелеком" координирует свои действия с ГСЧС и ВСУ - после проведения ими необходимых мер по безопасности, наши технические специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. Из-за того, что имеем большие повреждения, а иногда и уничтожение инфраструктуры, нужно время. Мы восстанавливаем сети там, где это возможно и разрешает ситуация безопасности", - говорит Игорь Яремчук, коммерческий директор Укртелеком".

Напомним, "Укртелеком" открыл сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон в пяти городах – Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове, где несколько лет назад в рамках модернизации телекоммуникационной инфраструктуры были установлены активные уличные распределительные шкафы.

Про "Укртелеком"

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Значительную часть клиентов составляют госорганы, учебные, административные учреждения и медицинские учреждения, аварийные службы. Компания является провайдером скоростного фиксированного интернета, имеющего самое широкое покрытие. Интернет от "Укртелекома" почти в 4 тыс. населенных пунктов страны и функционирует в 90% из них.

Также "Укртелеком" является единственным участником и учредителем ООО "ТриМоб" – поставщика услуг подвижной (мобильной) связи в стандарте UMTS/WCDMA. С 2013 г. компания присоединилась к бизнесу SCM.

Выручка "Укртелекома" согласно данным неаудируемой финансовой отчетности в 2023 году составила 5 млрд грн, что на 10% меньше показателя предыдущего года. EBITDA в прошлом году составила более 1 млрд грн, рентабельность по EBITDA снизилась на 1,3 процентного пункта (в. п.) – до 21,1%. Капитальные инвестиции "Укртелекома" за 2023 год составили более 500 млн. грн.