"Укртелеком" хоче купити інтернет-провайдера: що відомо

АТ "Укртелеком" найбільший оператор фіксованого зв'язку в країні, вивчає можливість придбання оператора інтернету. Переговори про можливе придбання відбувалися у 2023 році, проте конкретних результатів вони не дали.

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Про це повідомив генеральний директор компанії Юрій Курмаз в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "Укртелеком" розглядає M&A-угоди й вважає це хорошою можливістю неорганічного зростання для системних операторів в Україні.

Водночас наразі безпосередніх переговорів компанія не веде - придивляється до ринку.

Інтернет-провайдера виявився групою ФОПів без активів

Але переговори про можливе придбання одного з операторів відбувалися у 2023 році, проте конкретних результатів вони не дали. Водночас Курмаз не став розкривати назву компанії, з якою велися переговори.

"Перемовини, які були у 2023-му, на жаль, нічим не завершились з простої причини - немає офіційної звітності про активи. Провайдер послуг інтернету є, а активів нема. Хоча провайдер працює і має клієнтську базу. Балансу як такого немає. Десять оптичних ліній - на Петровичі, три - на Григоровичі, дві - на Казимировичі. Решта обладнання - узагалі ще на комусь. Група ФОПів, де кожен щось має... Це реальний кейс, коли активів у провайдера не було. Ми були згодні лише на нормальну, прозору угоду, але наш візаві каже, що якщо виконає всі необхідні юридичні та фінансові процедури і приведе структуру до ладу, то її ціна зросте втричі, не менше", - розповів Курмаз.

Як зазначив гендиректор "Укртелекому", нерідко інтернет-провайдери, які готові продати бізнес, виставляють ціну, виходячи з розмірів наявної клієнтської бази. При цьому питання "прозоро сплачених за попередні періоди податків узагалі не обговорюється".

За його словами, 2024 року "Укртелеком" і далі вивчатиме питання придбання оператора фіксованого інтернету й розглядатиме компанії, які розвивають сучасні технології, оптичну інфраструктуру.

"Звичайно, насамперед будемо дивитися в регіонах, де у нас немає перетину з нашою мережею... У потенційній M&A-угоді мене цікавить і таке питання: як сформовані тарифи на послуги провайдера, чи є в них податки. Наприклад, у нашому тарифі близько 30% податків. Адже ми як прозорий бізнес маємо закладати в тариф податки. Якщо ні - ми не домовимося", - підкреслив Курмаз.

Як "Укртелеком" відновлює інфраструктуру під час війни

За весь час повномасштабного вторгнення компанія відновила зв'язок у більш ніж 1 200 населених пунктах для 1 млн українців. Це і зруйновані технічні майданчики, і кабельна інфраструктура.

Ці роботи постійно продовжуються. Наприклад, зараз за планом буде йти розвиток інфраструктури в сімох населених пунктах Херсонської області, ще три в роботі в Донецькій області. Відновлення - це постійний процес.

Сьогодні мережа "Укртелеком" функціонує на рівні 90% від тих населених пунктів покриття компанії, яке було станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, Укртелеком працює всюди, крім тимчасово окупованих територій.

"У процесі відновлення "Укртелеком" координує свої дії з ДСНС і ЗСУ - після проведення ними необхідних заходів задля безпеки, наші технічні спеціалісти проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Через те, що маємо великі пошкодження, а подекуди і знищення інфраструктури, потрібен час. Ми відновлюємо мережі там, де це можливо та дозволяє безпекова ситуація", - говорить Ігор Яремчук, комерційний директор Укртелеком".

Нагадаємо, "Укртелеком" відкрив мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах - Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові, де кілька років тому у межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури було встановлено активні вуличні розподільчі шафи.

Про "Укртелеком"

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні установи й медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелекому" є майже в 4 тис. населених пунктів країни й функціонує в 90% з них.

Також "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA. З 2013 року компанія приєдналася до бізнесу SCM.

Виручка "Укртелекому" згідно з даними неаудійованої фінансової звітності у 2023 році становила 5 млрд грн, що на 10% менше за показник попереднього року. EBITDA минулого року становила понад 1 млрд грн, рентабельність за EBITDA знизилася на 1,3 відсоткового пункту (в. п.) - до 21,1%. Капітальні інвестиції "Укртелекому" за 2023 рік становили понад 500 млн грн.