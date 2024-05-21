"Укртелеком" збільшить інвестиції у телекомунікації на 1 млрд грн

“Укртелеком” продовжує розвивати сучасну телекомунікаційну інфраструктуру. Компанія вже інвестувала понад один мільярд гривень у мережі за два роки повномасштабної війни і планує збільшити інвестиції ще на мільярд у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба "Укртелекому".

Зазначається, що протягом 2022-2023 років "Укртелеком" інвестував понад 1 мільярд гривень власних коштів на розвиток і модернізацію телекомунікаційної мережі та своєї IT-інфраструктури.

Як повідомляють в компанії, основні напрямки вкладання коштів:

удосконалення транспортної інфраструктури та ядра мережі з метою розширення їх пропускної здатності, гнучкості та захищеності від ворожих атак;

модернізація мідної інфраструктури шляхом заміни її на сучасну оптичну, розбудова нових оптичних мереж доступу до сучасних телекомунікаційних сервісів.

Крім того, за два роки повномасштабної війни прокладено майже 11 тисяч кілометрів волоконно-оптичного кабелю. Також значних капітальних вкладень потребувало придбання додаткового обладнання автономного енергопостачання для забезпечення безперебійності надання користувачам послуг енергонезалежного інтернету .

Також в компанії переконані, що інвестиції у кібербезпеку – обов’язкова і важлива стаття витрат для підтримки стійкості та захищеності власної інфраструктури.

"У цьому році планується збільшення обсягів будівництва нових волоконно-оптичних ліній на 55% порівняно з попередніми періодами. Передбачено прокладання 8300 кілометрів оптичних мереж, що дозволить ще більшій кількості підприємств та українців користуватися сучасними телекомпослугами", - повідомили в компанії.

Там додали, що загалом у 2024 році запланований обсяг інвестицій "Укртелекому" становить 1 млрд грн.

"Укртелеком" хоче купити інтернет-провайдера

АТ "Укртелеком" найбільший оператор фіксованого зв'язку в країні, вивчає можливість придбання оператора інтернету. Переговори про можливе придбання відбувалися у 2023 році, проте конкретних результатів вони не дали.

2024 року "Укртелеком" і далі вивчатиме питання придбання оператора фіксованого інтернету й розглядатиме компанії, які розвивають сучасні технології, оптичну інфраструктуру.

Як "Укртелеком" відновлює інфраструктуру під час війни

За весь час повномасштабного вторгнення компанія відновила зв'язок у більш ніж 1 200 населених пунктах для 1 млн українців. Це і зруйновані технічні майданчики, і кабельна інфраструктура.

Ці роботи постійно продовжуються. Наприклад, зараз за планом буде йти розвиток інфраструктури в сімох населених пунктах Херсонської області, ще три в роботі в Донецькій області. Відновлення - це постійний процес.

Сьогодні мережа "Укртелеком" функціонує на рівні 90% від тих населених пунктів покриття компанії, яке було станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, Укртелеком працює всюди, крім тимчасово окупованих територій.

"У процесі відновлення "Укртелеком" координує свої дії з ДСНС і ЗСУ - після проведення ними необхідних заходів задля безпеки, наші технічні спеціалісти проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Через те, що маємо великі пошкодження, а подекуди і знищення інфраструктури, потрібен час. Ми відновлюємо мережі там, де це можливо та дозволяє безпекова ситуація", - говорить Ігор Яремчук, комерційний директор Укртелеком".

Нагадаємо, "Укртелеком" відкрив мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах - Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові, де кілька років тому у межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури було встановлено активні вуличні розподільчі шафи.

Про "Укртелеком"

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні установи й медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелекому" є майже в 4 тис. населених пунктів країни й функціонує в 90% з них.

Також "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA. З 2013 року компанія приєдналася до бізнесу SCM.

Виручка "Укртелекому" згідно з даними неаудійованої фінансової звітності у 2023 році становила 5 млрд грн, що на 10% менше за показник попереднього року. EBITDA минулого року становила понад 1 млрд грн, рентабельність за EBITDA знизилася на 1,3 відсоткового пункту (в. п.) - до 21,1%. Капітальні інвестиції "Укртелекому" за 2023 рік становили понад 500 млн грн.