Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 28 серпня

Станом на 28 серпня 2026 року в Україні утримуються високі цінники на полуницю, лохину та малину, тоді як кавуни реалізують дешево. Водночас вартість динь, яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишається без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 28 серпня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 16-40 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 130-160 грн +0% Лохина 190-250 грн +0% Виноград 70-120 грн +0% Кавуни 7-10 грн +0% Дині 20-25 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 39,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік збору полуниці вже минув, тому ціни на неї залишаються високими — за кілограм ягоди просять 130–160 грн. Малина за тиждень здешевшала майже на 15%, але її вартість досі тримається в межах 200–260 грн/кг. Кілограм брусниці коштує від 270 до 290 грн, а кизил реалізують по 150 грн/кг.

Серед кісточкових фруктів абрикоси пропонують по 55–85 грн/кг, а персики продають у середньому по 60 грн/кг. На ринку також з'явився перший вітчизняний виноград, його ціна становить 70–120 грн/кг.

На тлі розпалу сезону баштанних культур ціни на кавуни становлять 7–10 грн/кг, а дині продають по 20–25 грн/кг.

Прогноз цін

Ціни на імпортні фрукти, зокрема банани та апельсини, залежатимуть від курсу гривні до долара. Яблука можуть подорожчати через скорочення запасів минулорічного врожаю у сховищах українських господарств. Водночас новий сезон може дати більший урожай, ніж торік.

Більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.

Абрикоси вже майже пройшли сезонний мінімум цін. Після завершення масового збору вони можуть подорожчати.

Ціни на малину та лохину залишатимуться високими через вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай. Значного здешевлення цих ягід не очікується.

Крім того аналітики не очікують помітногозростання цін на кавуни найближчим часом. Підвищити їх зможуть переважно виробники якісних кавунів, пропозиція яких на ринку залишається обмеженою. Водночас кавуни вагою понад 5 кг можуть дешевшати й надалі, оскільки фермери намагатимуться швидше продати накопичені обсяги продукції.