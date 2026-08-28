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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 28 августа

персики
Персики продают в среднем по 60 грн за килограмм/Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

По состоянию на 28 августа 2026 года в Украине держатся высокие ценники на клубнику, голубику и малину, тогда как арбузы реализуют дешево. В то же время, стоимость дынь, яблок, бананов, лимонов и апельсинов остается без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 28 августа:

Фрукт Цена Смена
Яблоки 16-40 грн +0%
Бананы 60-65 грн +0%
Апельсины 50-130 грн +0%
Лимоны 100-120 грн +0%
Клубника 130-160 грн +0%
Голубика 190-250 грн +0%
Виноград 70-120 грн +0%
Арбузы 7-10 грн +0%
Дыни 20-25 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самые дешевые бананы
Сильпо широкий ассортимент ягод
Novus самые дешевые яблоки по 39,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сбора клубники уже истек, поэтому цены на нее остаются высокими — за килограмм ягоды просят 130–160 грн. Малина за неделю подешевела почти на 15%, но ее стоимость до сих пор держится в пределах 200–260 грн/кг. Килограмм брусники стоит от 270 до 290 грн, а кизил реализуют по 150 грн/кг.

Среди косточковых фруктов абрикосы предлагают по 55–85 грн/кг, а персики продают в среднем по 60 грн/кг. На рынке также появился первый отечественный виноград, цена которого составляет 70–120 грн/кг.

На фоне разгара бахчевых культур цены на арбузы составляют 7–10 грн/кг, а дыни продают по 20–25 грн/кг.

Прогноз цен

Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару. Яблоки могут подорожать из-за сокращения запасов урожая прошлого года в хранилищах украинских хозяйств. В то же время новый сезон может дать больший урожай, чем в прошлом.

Большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы уже почти прошли сезонный минимум цен. По завершении массового сбора они могут подорожать.

Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.

Кроме того, аналитики не ожидают заметного роста цен на арбузы в ближайшее время. Увеличить их смогут преимущественно производители качественных арбузов, предложение которых на рынке остается ограниченным. В то же время арбузы весом более 5 кг могут дешеветь и дальше, поскольку фермеры будут пытаться быстрее продать накопленные объемы продукции.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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