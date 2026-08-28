150 підприємств Харківщини отримають ваучери по 35 тис. грн на цифровізацію

На Харківщині стартував пілотний проєкт Digital Booster4SME, у межах якого 150 підприємств малого та середнього бізнесу отримають ваучери на 35 тис. грн для впровадження цифрових рішень. Учасникам також допоможуть обрати відповідні технології та нададуть експертний супровід.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Гроші на цифровізацію бізнесу

Презентація проєкту зібрала понад 800 представників технологічного та реального секторів бізнесу, державних і партнерських організацій.

До заходу долучилися заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт, виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал та директорка Mercy Corps в Україні Вікі Акен.

Проєкт реалізує консорціум BLOOM за фінансової підтримки уряду Великої Британії через UK aid, а також за сприяння Міністерства економіки України та Міністерства культури України.

Яку підтримку отримають підприємства

Учасникам допоможуть визначити процеси, які потребують цифровізації, підібрати відповідне українське рішення та технологічного партнера. Експертний супровід триватиме від оцінки потреб підприємства до впровадження обраного продукту.

Програма охоплює три основні напрями:

збільшення продажів і покращення взаємодії з клієнтами;

автоматизація внутрішніх процесів та скорочення ручної роботи;

заміна російського програмного забезпечення українськими рішеннями.

Йдеться, зокрема, про CRM та ERP-системи, бухгалтерські програми, рішення для управління складом, робочими процесами та інші цифрові продукти.

За результатами відбору 150 підприємств отримають допомогу у визначенні потреб у цифровізації, підборі рішення спільно з українськими ІТ-компаніями та інтеграторами, ваучер на 35 тис. грн і супровід під час впровадження.

Як працюватиме ваучер

Спочатку підприємство визначає процес або завдання, яке потребує цифровізації. Далі експерти допомагають підібрати технологічне рішення та українського партнера для його впровадження.

Після цього підприємство зможе використати ваучер на 35 тис. грн для реалізації обраного рішення. Таким чином, програма поєднує фінансову підтримку з консультаційним супроводом.

«Цифрова трансформація сьогодні є одним із важливих факторів конкурентоспроможності українського бізнесу. Для підприємств прифронтових регіонів доступ до цифрових інструментів — це також можливість підвищувати ефективність, оптимізувати процеси та швидше адаптуватися до змін», — зазначив Олександр Циборт.

За словами Ольги Шаповал, програма має допомогти бізнесу не лише визначити потребу в цифровізації, а й знайти конкретне українське рішення та пройти шлях від його вибору до впровадження.

Хто може долучитися

У першій хвилі програми можуть взяти участь малі та середні підприємства, які працюють у Харківській області. Пріоритетними напрямами є автоматизація операційних процесів, скорочення ручної роботи, покращення роботи з клієнтами та продажами, а також перехід із російського ПЗ на українські продукти.

Окремо до участі запрошують українські технологічні компанії та ІТ-інтеграторів, які мають цифрові рішення для малого та середнього бізнесу.

Digital Booster4SME у межах програми BLOOM

Digital Booster4SME є одним з інструментів другого року програми BLOOM, яка підтримує людей, бізнеси та громади, що постраждали внаслідок війни.

У межах другого року програми передбачена підтримка мікробізнесу, підприємств із соціальним впливом, професійної підготовки та кар’єрного розвитку, а також цифрової модернізації бізнесу Харківської області.

За перший рік реалізації BLOOM підтримку отримали понад 3300 мікро-, малих і середніх підприємств. Понад 1000 людей пройшли перенавчання або підвищили кваліфікацію. Крім того, 935 мікробізнесів отримали гранти, а ще 106 грантів було надано малим і середнім підприємствам.

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