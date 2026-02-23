Запланована подія 2

Цифровізація мобілізації: 90% відстрочок тепер оформлюються без участі ТЦК

Резерв+
Відстрочка від військового призову у "Резерв+" / Міноборони

Цифровізація військового обліку дозволила автоматизувати більшість процесів, пов'язаних із підтвердженням права на відстрочку. Наразі 90% відстрочок продовжуються без залучення людського ресурсу протягом кількох днів: без заяв, довідок і походів до ТЦК.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Автоматизували процес отримання відстрочок — і вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу", — зазначили у відомстві.

Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично. Система функціонує на основі прямої перевірки даних у державних реєстрах. Це внесло суттєві зміни в алгоритм взаємодії військовозобов'язаних із ТЦК:

  • замість самостійного збору документів, що підтверджують право на відстрочку, система автоматично опрацьовує інформацію з баз даних; 
  • реалізовано цифровий процес без людського втручання (без черг до ТЦК); 
  • очікування статусу, яке раніше тривало понад тиждень, замінено на миттєві сповіщення у застосунку "Резерв+"; 
  • ручне опрацювання десятків тисяч заяв замінено автоматичними алгоритмами, що дозволяє зосередити ресурси на завданнях оборони.

"Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни", — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" незалежно від того, в якому шлюбі народжені їхні діти. Міністерство оборони України розпочинає бета-тестування оновленої функції.

Автор:
Тетяна Ковальчук