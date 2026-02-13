Запланована подія 2

У "Резерв+" тестують нову відстрочку для багатодітних батьків

Резерв+
У "Резерв+" тестують нову відстрочку

Багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+" незалежно від того, в якому шлюбі народжені їхні діти. Міністерство оборони України розпочинає бета-тестування оновленої функції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Що змінилося

Раніше онлайн-відстрочку могли отримати лише ті батьки, які мають трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі. Тепер під час перевірки враховуватимуться всі діти до 18 років — незалежно від сімейного стану.

Крім того, система автоматично перевірятиме наявність заборгованості зі сплати аліментів у Єдиний реєстр боржників.

Хто може долучитися до тестування

До бета-тесту запрошують багатодітних батьків, які:

  • не мають оформленої відстрочки;
  • мають трьох або більше дітей до 18 років (враховуються всі діти);
  • не є боржниками зі сплати аліментів (заборгованість відсутня або не перевищує суму платежів за три місяці);
  • мають коректно внесені персональні дані в державних реєстрах;
  • мають дітей, народжених в Україні.

Щоб долучитися, потрібно заповнити відповідну форму для участі в тестуванні.

Як працює сервіс

На першому етапі послуга буде доступна лише для учасників бета-тесту. Після завершення тестування функцію відкриють для всіх користувачів застосунку "Резерв+".

Відстрочка оформлюється без паперових заяв і довідок. Користувач подає запит у застосунку, після чого система автоматично перевіряє підстави через взаємодію з державними реєстрами. Якщо умови підтверджені, інформація з’являється в електронному військово-обліковому документі. Процес зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин.

У разі неактуальних даних у реєстрах або заборгованості по аліментах понад тримісячну суму платежів відстрочка не надається — спершу потрібно оновити інформацію та погасити борг.

Також раніше повідомлялося, що Міноборони тестує дистанційну постановку на військовий облік для чоловіків віком 18–24 років через застосунок “Резерв+”. 

Автор:
Тетяна Гойденко