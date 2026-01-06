Запланована подія 2

"Резерв+" розширює сервіс сповіщень для військовозобов’язаних

"Резерв+"
Що і коли повідомляє застосунок військовозобов’язаним / Міноборони

Застосунок “Резерв+” продовжує розвиватися як основний канал комунікації між державою та військовозобов’язаними. Одним із ключових напрямів стала система push-сповіщень, яка дозволяє користувачам оперативно отримувати інформацію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Push-сповіщення в "Резерв+"

Наразі "Резерв+" уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

  • Подання та зняття з розшуку.
  • Порушення правил військового обліку та штрафи.
  • Оновлення Резерв ID.
  • Оновлення та отримання даних.
  • Отримання відстрочки чи бронювання.
  • ⁠⁠Отримання електронного направлення на ВЛК. 

У застосунку з’явилася нова функція - користувачі можуть увімкнути сповіщення про надсилання ТЦК та СП паперової повістки поштою. Це дозволить військовозобов’язаним завчасно дізнаватися про зміну статусу, уникати непорозумінь і підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту.

Що важливо знати:

  • Сповіщення в "Резерв+" не є офіційною повісткою - це лише інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не прирівнюється до вручення повістки.
  • Функція добровільна: користувач може увімкнути або вимкнути сповіщення у меню застосунку на власний розсуд.
  • У повідомленні вказані дата та час, коли необхідно з’явитися до ТЦК та СП.
  • Порядок надсилання повісток не змінився: вони продовжують друкуватися в паперовому вигляді та доставлятися через Укрпошту.

Протягом найближчого кварталу у "Резерв+" стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку та скасування відстрочки.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в "Резерв+" або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацював з 1 листопада 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько