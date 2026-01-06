- Категорія
"Резерв+" розширює сервіс сповіщень для військовозобов’язаних
Застосунок “Резерв+” продовжує розвиватися як основний канал комунікації між державою та військовозобов’язаними. Одним із ключових напрямів стала система push-сповіщень, яка дозволяє користувачам оперативно отримувати інформацію.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Push-сповіщення в "Резерв+"
Наразі "Резерв+" уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
- Подання та зняття з розшуку.
- Порушення правил військового обліку та штрафи.
- Оновлення Резерв ID.
- Оновлення та отримання даних.
- Отримання відстрочки чи бронювання.
- Отримання електронного направлення на ВЛК.
У застосунку з’явилася нова функція - користувачі можуть увімкнути сповіщення про надсилання ТЦК та СП паперової повістки поштою. Це дозволить військовозобов’язаним завчасно дізнаватися про зміну статусу, уникати непорозумінь і підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту.
Що важливо знати:
- Сповіщення в "Резерв+" не є офіційною повісткою - це лише інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не прирівнюється до вручення повістки.
- Функція добровільна: користувач може увімкнути або вимкнути сповіщення у меню застосунку на власний розсуд.
- У повідомленні вказані дата та час, коли необхідно з’явитися до ТЦК та СП.
- Порядок надсилання повісток не змінився: вони продовжують друкуватися в паперовому вигляді та доставлятися через Укрпошту.
Протягом найближчого кварталу у "Резерв+" стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку та скасування відстрочки.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в "Резерв+" або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацював з 1 листопада 2025 року.