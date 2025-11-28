У "Резерв+" з'явилась відстрочка від призову дітям людей з інвалідністю І та ІІ групи

“Резерв+” запровадив відстрочку від військового призову для єдиних повнолітніх дітей батьків з інвалідністю І або ІІ групи. Подати запит можна прямо в застосунку, а система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Про відстрочки

"Міноборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити онлайн у застосунку "Резерв+". Тепер подати запит на відстрочку можуть військовозобов’язані, в яких батько або мати має інвалідність I чи II групи", - йдеться в повідомленні.

Як отримати відстрочку онлайн

Процес повністю автоматизований - без довідок, черг і відвідувань ТЦК, зазвичай він займає від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі послуга доступна лише для військовозобов’язаних, які є єдиними повнолітніми дітьми одного з батьків з інвалідністю І або ІІ групи. Якщо в сім’ї є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит неможливо.

Щоб система могла підтвердити підстави для відстрочки, необхідно:

Мати актуальні дані про інвалідність батька або матері в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або в реєстрі Пенсійного фонду.

Перевірити, щоб дані про сім’ю були правильно внесені до Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС).

У записі про народження дитини має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні, їх слід оновити у відповідних реєстрах. Після цього можна подавати запит через застосунок "Резерв+".

Відстрочка, яка надається, автоматично продовжуватиметься відповідно до нового порядку, що набрав чинності 1 листопада 2025 року.

Наразі у застосунку "Резерв+ "доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити прозоро, швидко та без зайвої бюрократії. Вони передбачені для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники вищої та професійної освіти.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в “Резерв+” або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацював з 1 листопада 2025 року.