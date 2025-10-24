Електронний ТЦК: в Україні запустили цифровізацію оформлення і продовження відстрочок

Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в “Резерв+” або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацює з 1 листопада 2025 року.

"Це рішення — важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", - зазначила вона.

Зміни впроваджують автоматичне продовження, цифровий формат оформлення та розширюють можливості подачі документів через ЦНАП.

Що змінюється з 1 листопада

Автоматичне продовження

Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично — без повторних заяв і черг у ТЦК. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій, визначених постановою Уряду №560.

Відстрочка у смартфоні

Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг в ТЦК.

80% відстрочок можна буде оформити онлайн через "Резерв+".

Дев’ять типів відстрочок вже доступні в цьому застосунку.

Користувачі отримують цифровий документ з QR-кодом, який можна показати просто з телефона або роздрукувати, — обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

Подання заяви через ЦНАП

Для тих, хто не може скористатися смартфоном або чий тип відстрочки ще не додали до "Резерв+", заяву можна подати у ЦНАПі.

Адміністратор внесе дані в електронну систему через портал "Дія" та передасть заяву до ТЦК.

ЦНАП — це лише місце подання заяви, а рішення про відстрочку ухвалює ТЦК. Результат заявник отримуватиме на електронну пошту або безпосередньо в ЦНАПі.

Про "Резерв+"

"Резерв+" — це офіційний мобільний застосунок Міністерства оборони України, створений для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Він слугує електронним кабінетом, де можна швидко та зручно оновити персональні дані, не відвідуючи територіальні центри комплектування (ТЦК).

Через застосунок користувачі мають доступ до своєї інформації, внесеної в реєстр Оберіг, зокрема можуть дізнатися, який статус мають як військовозобов’язані чи резервісти. Резерв+ також надає змогу подавати запити на відстрочку від служби, отримувати сповіщення та користуватися іншими цифровими послугами у сфері військового обліку.

