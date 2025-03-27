Відстрочка у "Резерв+" тепер доступна для людей з інвалідністю без пенсійних посвідчень

У застосунку “Резерв+” розширили можливості оформлення відстрочки для людей з інвалідністю. Тепер скористатися послугою можуть особи, дані яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Раніше така опція була доступна лише для тих, хто перебував у реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ) та мав відповідне пенсійне посвідчення.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Відстрочки для людей з інвалідністю через Резерв+ були одним із найчастіших запитів від користувачів", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації України Катерина Черногоренко.

Як оформити відстрочку

Щоб оформити відстрочку у застосунку "Резерв+", потрібно:

Натиснути на три крапки на головному екрані. Обрати пункт "Подати запит на відстрочку". Вказати відповідну категорію. Дочекатися сповіщення із результатом.

Якщо дані не знайдено в реєстрі, слід звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання та надати:

Оригінал первинного документа, що підтверджує інвалідність.

Документ, що ідентифікує особу.

Нагадаємо, що восени минулого року у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформлення відстрочки для трьох категорій громадян:

Людей з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення ПФУ.

Студентів, аспірантів і докторантів.

Багатодітних батьків, що виховують трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Підтримка осіб з інвалідністю

Нагадаємо, нещодавно уряд розширив доступ українців до програми компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Тепер право на отримання державної компенсації матимуть також самозайняті особи та фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю.

Додамо, Мінсоцполітики впроваджує нову систему соціального страхування "єПотенціал", яка передбачає мультидисциплінарну оцінку статусу інвалідності. Серед нововведень — надання подовженого оплачуваного лікування на понад рік та підтримка під час реабілітації.