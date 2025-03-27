- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Відстрочка у "Резерв+" тепер доступна для людей з інвалідністю без пенсійних посвідчень
У застосунку “Резерв+” розширили можливості оформлення відстрочки для людей з інвалідністю. Тепер скористатися послугою можуть особи, дані яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Раніше така опція була доступна лише для тих, хто перебував у реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ) та мав відповідне пенсійне посвідчення.
Про це інформує пресслужба Міноборони.
"Відстрочки для людей з інвалідністю через Резерв+ були одним із найчастіших запитів від користувачів", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації України Катерина Черногоренко.
Як оформити відстрочку
Щоб оформити відстрочку у застосунку "Резерв+", потрібно:
- Натиснути на три крапки на головному екрані.
- Обрати пункт "Подати запит на відстрочку".
- Вказати відповідну категорію.
- Дочекатися сповіщення із результатом.
Якщо дані не знайдено в реєстрі, слід звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання та надати:
- Оригінал первинного документа, що підтверджує інвалідність.
- Документ, що ідентифікує особу.
Нагадаємо, що восени минулого року у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформлення відстрочки для трьох категорій громадян:
- Людей з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення ПФУ.
- Студентів, аспірантів і докторантів.
- Багатодітних батьків, що виховують трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.
Підтримка осіб з інвалідністю
Нагадаємо, нещодавно уряд розширив доступ українців до програми компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Тепер право на отримання державної компенсації матимуть також самозайняті особи та фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю.
Додамо, Мінсоцполітики впроваджує нову систему соціального страхування "єПотенціал", яка передбачає мультидисциплінарну оцінку статусу інвалідності. Серед нововведень — надання подовженого оплачуваного лікування на понад рік та підтримка під час реабілітації.