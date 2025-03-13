У "Резерв+" військовозобов’язані згенерували вже понад 30 тисяч направлень на ВЛК

У додатку “Резерв+” вже створено 32 тисячі електронних документів для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

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Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Вже понад 30 000 українців згенерували собі електронні направлення на ВЛК замість того, щоб йти до ТЦК і там стояти в черзі за папірцем, який дає можливість почати медогляд. Це займало чимало часу. В межах реформи ми цифровізували цей сервіс і зробили його людяним. Але на цьому ми не зупиняємося і продовжуємо працювати над глобальними змінами", — зазначила заступниця міністра.

Електронні направлення ВЛК Міноборони запустило наприкінці січня цього року, що стало першим етапом масштабної реформи.

У відомстві нагадали, що на першому етапі реформи ВЛК Міноборони спільно з МОЗ впровадило електронні постанови ВЛК в Медичній інформаційній системі ЗСУ для оглядів військовозобовʼязаних і військових, а також взаємодію МІС ЗСУ з реєстром "Оберіг".

Про "Резерв+"

Це мобільний застосунок, розроблений для пошуку вакансій у Збройних Силах України. Він дозволяє українцям обирати оптимальні військові посади відповідно до їхніх навичок, досвіду та вподобань. Користувачі можуть переглядати тисячі відкритих вакансій, проходити тести для визначення підходящих спеціальностей і отримувати доступ до інформації про різні військові підрозділи. Застосунок також дозволяє оновлювати персональні дані і дізнаватися статус у реєстрі військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Нагадаємо, у "Резерв+" з'явилася дата проходження медогляду в електронних направленнях на ВЛК. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Військовозобов’язаний тепер зможе одразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни.

Додамо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.