Оскарження рішень ВЛК військовослужбовцями: які підстави, порядок і строки

Військово-лікарська комісія (ВЛК) здійснює оцінку стану здоров’я військовослужбовців. Українці, які підлягають мобілізації під час дії воєнного стану, масово проходять медогляд, але є випадки, коли громадяни не погоджуються з висновками лікарів щодо стану свого здоров’я. Українським законодавством передбачено можливість оскарження таких рішень.

Як це зробити пояснили в Міністерстві юстиції України.

Хто направляє на проходження ВЛК?

Направлення на медичний огляд військовослужбовців проводиться:

прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, штатних ВЛК;

керівниками ТЦК та СП; начальниками (керівниками) закладів охорони здоров’я за місцем лікування, органів військового управління та підрозділів Військової служби правопорядку ЗСУ;

органами прокуратури;

слідчим;

судом.

Які документи потрібні для проходження ВЛК?

На військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК, подаються:

направлення; медична книжка;

посвідчення особи (військовий квиток);

фотокартка 3 х 4 см — при амбулаторному огляді;

службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією;

медична характеристика.

На осіб, які направляються на огляд з приводу поранень та травм, одержаних у період проходження ними військової служби, подаються оригінал довідки або її копія про обставини одержання поранення, контузії, тощо.

Скільки діє висновок ВЛК?

Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду.

Мінюст зазначає, що постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби повинні бути реалізовані негайно.

Як оскаржити рішення ВЛК?

За інформацією Міністерства юстиції, існує два способи оскарження постанови ВЛК — позасудовий та судовий.

У досудовому порядку скарги на постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до лікарських комісій Київського міського ТЦК та СП або обласних ТЦК та СП. Постанови прийняті ВЛК обласними ТЦК та СП оскаржуються в штатних ВЛК —Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК) або ВЛК регіону. Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку, а постанови ЦВЛК — тільки в судовому порядку.

Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови, в якій потрібно чітко викласти підстави для оскарження та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією.

Оскарження рішень ВЛК у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства

Строки для оскарження постанов ВЛК

Постанови військово-лікарських комісій можуть бути оскаржені у визначені строки:

у разі попереднього застосування досудового порядку — три місяці з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови. Цей строк починається з дня вручення рішення вищої інстанції ВЛК за результатами розгляду заяви про перегляд постанови;

шість місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.

Нагадаємо, в медичній інформаційній системі ЗСУ запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії, що дозволить оформлювати висновки онлайн. З 1 березня 2025 року оформлення електронних постанов можливе для ВЛК, які пройшли навчання, а з 1 квітня 2025 року ця практика стане обов'язковою для всіх комісій.