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Обжалование решений ВЛК военнослужащими: какие основания, порядок и сроки

военный, врач
Как обжаловать решение ВЛК Фото: ua.depositphotos.com

Военно-врачебная комиссия ( ВЛК ) осуществляет оценку состояния здоровья военнослужащих. Украинцы, подлежащие мобилизации во время действия военного положения, массово проходят медосмотр, но есть случаи, когда граждане не согласны с выводами врачей о состоянии своего здоровья. Украинским законодательством предусмотрена возможность обжалования таких решений.

Как это объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Кто направляет на прохождение ВЛК?

Направление на медицинское освидетельствование военнослужащих проводится:

  • прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, штатных ВЛК;
  • руководителями ТЦК и СП; начальниками (руководителями) учреждений здравоохранения по месту лечения, органов военного управления и подразделений Военной службы правопорядка ВСУ;
  • органами прокуратуры;
  • следователем;
  • судорог.

Какие документы нужны для прохождения ВЛК?

На военнослужащих, которые направляются на медицинское освидетельствование ВЛК, подаются:

  • направление; медицинская книга;
  • удостоверение личности (военный билет);
  • фотография 3 х 4 см — при амбулаторном осмотре;
  • служебная характеристика для проведения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией;
  • медицинская черта.

На лиц, направляемых на осмотр по поводу ранений и травм, полученных в период прохождения ими военной службы, представляются оригинал справки или ее копия об обстоятельствах получения ранения, контузии и т.д.

Сколько действует заключение ВЛК?

Постановление ВЛК о степени годности военнообязанного к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра.

Минюст отмечает, что постановления ВЛК по военнослужащим, которые признаны непригодными к военной службе, должны быть реализованы немедленно.

Как обжаловать решение ВЛК?

По информации Министерства юстиции, существует два способа обжалования постановления ВЛК – внесудебный и судебный.

В досудебном порядке жалобы на постановления ВЛК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности врачебным комиссиям Киевского городского ТЦК и СП или областных ТЦК и СП. Постановления принятые ВЛК областными ТЦК и СП обжалуются в штатных ВЛК — Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВЛК) или ВЛК региона. Постановление ВЛК регионов может быть обжаловано в ЦВЛК или в судебном порядке, а постановления ЦВЛК – только в судебном порядке.

Для обжалования постановления ВЛК в досудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления, в котором следует четко изложить основания для обжалования и добавить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией.

Обжалование решений ВЛК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства.

Сроки для обжалования постановлений ВЛК

Постановления военно-врачебных комиссий могут быть обжалованы в определенные сроки:

  • в случае предварительного применения досудебного порядка – три месяца со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании постановления. Этот срок начинается со дня вручения решения высшей инстанции ВЛК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления;  
  • шесть месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВЛК.

Напомним, в медицинской информационной системе ВСУ запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии, что позволит оформлять выводы онлайн. С 1 марта 2025 года оформление электронных постановлений возможно для прошедших обучение ВЛК, а с 1 апреля 2025 года эта практика станет обязательной для всех комиссий.

Автор:
Татьяна Ковальчук