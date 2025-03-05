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Паперові документи відходять у минуле: постанови ВЛК оформлюватимуть онлайн

Паперові документи відходять у минуле: постанови ВЛК оформлюватимуть онлайн
З 1 квітня 2025 року ця практика стане обов'язковою для всіх ВЛК.

В медичній інформаційній системі ЗСУ запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії (ВЛК), що дозволить оформлювати висновки онлайн.

 Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Цей проєкт — результат спільної роботи Міноборони, МОЗ, Генштабу ЗСУ за підтримки Офісу ефективного регулювання BRDO.

Про реформу військово-лікарських комісій

Нова система працює наступним чином:

  • Направлення на військово-лікарську комісію автоматично надходять до електронного кабінету ВЛК із реєстру "Оберіг". 
  • Висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних також автоматично передаються в реєстр "Оберіг" і оперативно відображаються в додатку "Резерв+". 
  • Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в медичній інформаційній системі Збройних сил України.

З 1 березня 2025 року оформлення електронних постанов буде можливим для військово-лікарських комісій, які пройшли навчання.

З 1 квітня 2025 року ця практика стане обов'язковою для всіх ВЛК.

"Наша мета — прозора, швидка та зручна система ВЛК для всіх, хто захищає Україну", - підсумував Умеров.

Що відомо про ВЛК

Військово-лікарська комісія – це комісія лікарів, що здійснює військово-лікарську експертизу – медичний огляд, на основі якого визначають придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобовʼязаних, установлюють причинний звʼязок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) із захистом Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби/проходженням військової служби та визначають потребу у продовженні лікування/реабілітації. 

Нагадаємо, Рада підтримала продовження терміну проходження військово-лікарською комісією для осіб, визнаних обмежено придатними на чотири місяці. Термін проходження ВЛК перенесено до 5 червня 2025 року.

Додамо, цифрова трансформація сервісів для військовозобовʼязаних набирає нових обертів. Починаючи з 31 січня, українці матимуть можливість створювати направлення на ВЛК через платформу Резерв+.

Зауважимо, у "Резерв+" з'явилася дата проходження медогляду в електронних направленнях на ВЛК.

Автор:
Ольга Опенько