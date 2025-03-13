В "Резерв+" военнообязанные сгенерировали уже более 30 тысяч направлений на ВВК

В приложении "Резерв+" уже создано 32 тысяч электронных документов для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Уже свыше 30 000 украинцев сгенерировали себе электронные направления на ВВК вместо того, чтобы идти в ТЦК и там стоять в очереди за бумажкой, которая дает возможность начать медосмотр. Это занимало немало времени. В рамках реформы мы цифровизировали этот сервис и сделали его человечным. Но на этом мы не останавливаемся за глобальную и продолжаемую.

Электронные направления ВВК Минобороны запустили в конце января этого года, что стало первым этапом масштабной реформы.

В ведомстве напомнили, что на первом этапе реформы ВВК Минобороны совместно с Минздравом внедрило электронные постановления ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ для обзоров военнообязанных и военных, а также взаимодействие МИС ВСУ с реестром "Оберег".

О "Резерв+"

Это мобильное приложение, разработанное для поиска вакансий в Вооруженных Силах Украины. Он позволяет украинцам выбирать оптимальные военные должности в соответствии с их навыками, опытом и предпочтениями. Пользователи могут просматривать тысячи открытых вакансий, проходить тесты по определению подходящих специальностей и получать доступ к информации о различных военных подразделениях. Приложение также позволяет обновлять персональные данные и узнавать статус в реестре военнообязанных, призывников и резервистов.

Напомним, у "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВВК. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинные очереди. Военнообязанный теперь сможет сразу отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки.

Добавим, что в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.