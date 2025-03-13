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В "Резерв+" военнообязанные сгенерировали уже более 30 тысяч направлений на ВВК

Резерв+
Фото: Минобороны

В приложении "Резерв+" уже создано 32 тысяч электронных документов для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Уже свыше 30 000 украинцев сгенерировали себе электронные направления на ВВК вместо того, чтобы идти в ТЦК и там стоять в очереди за бумажкой, которая дает возможность начать медосмотр. Это занимало немало времени. В рамках реформы мы цифровизировали этот сервис и сделали его человечным. Но на этом мы не останавливаемся за глобальную и продолжаемую.

Электронные направления ВВК Минобороны запустили в конце января этого года, что стало первым этапом масштабной реформы.

В ведомстве напомнили, что на первом этапе реформы ВВК Минобороны совместно с Минздравом внедрило электронные постановления ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ для обзоров военнообязанных и военных, а также взаимодействие МИС ВСУ с реестром "Оберег".

О "Резерв+"

Это мобильное приложение, разработанное для поиска вакансий в Вооруженных Силах Украины. Он позволяет украинцам выбирать оптимальные военные должности в соответствии с их навыками, опытом и предпочтениями. Пользователи могут просматривать тысячи открытых вакансий, проходить тесты по определению подходящих специальностей и получать доступ к информации о различных военных подразделениях. Приложение также позволяет обновлять персональные данные и узнавать статус в реестре военнообязанных, призывников и резервистов.

Напомним, у "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВВК. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинные очереди. Военнообязанный теперь сможет сразу отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки.

Добавим, что в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.

Автор:
Татьяна Бессараб