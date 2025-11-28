В "Резерв+" появилась отсрочка от призыва детям людей с инвалидностью I и II группы

"Резерв+" ввел отсрочку от военного призыва для единственных совершеннолетних детей родителей с инвалидностью I или II группы. Задать запрос можно прямо в приложении, а система автоматически проверяет данные в государственных реестрах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Об отсрочках

"Минобороны продолжает расширять перечень отсрочок от мобилизации, которые можно оформить онлайн в приложении "Резерв+". Теперь подать запрос на отсрочку могут военнообязанные, у которых отец или мать имеет инвалидность I или II группы", - говорится в сообщении.

Как получить отсрочку онлайн

Процесс полностью автоматизирован – без справок, очередей и посещений ТЦК, обычно он занимает от нескольких минут до нескольких часов.

В настоящее время услуга доступна только военнообязанным, которые являются единственными совершеннолетними детьми одного из родителей с инвалидностью I или II группы. Если в семье есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос невозможно.

Чтобы система могла подтвердить основания для отсрочки, необходимо:

Иметь актуальные данные об инвалидности отца или матери в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или в реестре Пенсионного фонда.

Проверить, чтобы данные о семье были правильно внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС).

В записи о рождении ребенка должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.

Если данные не актуальны, их следует обновить в соответствующих реестрах. После этого можно подавать запрос через приложение "Резерв+".

Предоставляемая отсрочка автоматически будет продолжаться в соответствии с новым порядком, который вступил в силу 1 ноября 2025 года.

Сейчас в приложении "Резерв+" доступны 11 типов онлайн-отсрочок, которые можно оформить прозрачно, быстро и без лишней бюрократии. Они предназначены для следующих категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники высшего и профессионального образования.

Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочок теперь можно оформить в "Резерв+" или обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработал с 1 ноября 2025 года.