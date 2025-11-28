- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В "Резерв+" появилась отсрочка от призыва детям людей с инвалидностью I и II группы
"Резерв+" ввел отсрочку от военного призыва для единственных совершеннолетних детей родителей с инвалидностью I или II группы. Задать запрос можно прямо в приложении, а система автоматически проверяет данные в государственных реестрах.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Об отсрочках
"Минобороны продолжает расширять перечень отсрочок от мобилизации, которые можно оформить онлайн в приложении "Резерв+". Теперь подать запрос на отсрочку могут военнообязанные, у которых отец или мать имеет инвалидность I или II группы", - говорится в сообщении.
- Как получить отсрочку онлайн
Процесс полностью автоматизирован – без справок, очередей и посещений ТЦК, обычно он занимает от нескольких минут до нескольких часов.
В настоящее время услуга доступна только военнообязанным, которые являются единственными совершеннолетними детьми одного из родителей с инвалидностью I или II группы. Если в семье есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос невозможно.
Чтобы система могла подтвердить основания для отсрочки, необходимо:
- Иметь актуальные данные об инвалидности отца или матери в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или в реестре Пенсионного фонда.
- Проверить, чтобы данные о семье были правильно внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС).
- В записи о рождении ребенка должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.
Если данные не актуальны, их следует обновить в соответствующих реестрах. После этого можно подавать запрос через приложение "Резерв+".
Предоставляемая отсрочка автоматически будет продолжаться в соответствии с новым порядком, который вступил в силу 1 ноября 2025 года.
Сейчас в приложении "Резерв+" доступны 11 типов онлайн-отсрочок, которые можно оформить прозрачно, быстро и без лишней бюрократии. Они предназначены для следующих категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодны к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители троих и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты и аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования.
Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочок теперь можно оформить в "Резерв+" или обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработал с 1 ноября 2025 года.