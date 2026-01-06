Запланована подія 2

Новости
"Резерв+" расширяет сервис уведомлений для военнообязанных

"Резерв+"
Что и когда сообщает приложение военнообязанным / Минобороны

Приложение "Резерв+" продолжает развиваться как основной канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одним из ключевых направлений стала система push-уведомлений, позволяющая пользователям оперативно получать информацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Push-уведомление в "Резерв+"

"Резерв+" уже отправляет push-уведомление о ряде событий, связанных с военным учетом:

  • Представление и снятие с розыска.
  • Нарушение правил военного учета и штрафы.
  • Обновление Резерв ID.
  • Обновление и получение данных.
  • Получение отсрочки или бронирования.
  • ⁠⁠Получение электронного направления на ВЛК.

В приложении появилась новая функция – пользователи могут включить уведомления о отправке ТЦК и СП бумажной повестки по почте. Это позволит военнообязанным заранее узнавать об изменении статуса, избегать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту.

Что важно знать:

  • Уведомление "Резерв+" не является официальной повесткой - это лишь информационное сообщение. Его получение или прочтение не приравнивается к вручению повестки.
  • Функция добровольная: пользователь может включить или отключить уведомления в меню приложения по своему усмотрению.
  • В сообщении указаны дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП.
  • Порядок передачи повесток не изменился: они продолжают печататься в бумажном виде и доставляться через Укрпочту.

В ближайшем квартале в "Резерв+" станут доступны уведомления о взятии на учет, снятии с учета, исключении из учета и отмене отсрочки.

Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочек теперь можно оформить в "Резерв+" или же обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработал с 1 ноября 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько