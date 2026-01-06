- Категория
"Резерв+" расширяет сервис уведомлений для военнообязанных
Приложение "Резерв+" продолжает развиваться как основной канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одним из ключевых направлений стала система push-уведомлений, позволяющая пользователям оперативно получать информацию.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Push-уведомление в "Резерв+"
"Резерв+" уже отправляет push-уведомление о ряде событий, связанных с военным учетом:
- Представление и снятие с розыска.
- Нарушение правил военного учета и штрафы.
- Обновление Резерв ID.
- Обновление и получение данных.
- Получение отсрочки или бронирования.
- Получение электронного направления на ВЛК.
В приложении появилась новая функция – пользователи могут включить уведомления о отправке ТЦК и СП бумажной повестки по почте. Это позволит военнообязанным заранее узнавать об изменении статуса, избегать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту.
Что важно знать:
- Уведомление "Резерв+" не является официальной повесткой - это лишь информационное сообщение. Его получение или прочтение не приравнивается к вручению повестки.
- Функция добровольная: пользователь может включить или отключить уведомления в меню приложения по своему усмотрению.
- В сообщении указаны дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП.
- Порядок передачи повесток не изменился: они продолжают печататься в бумажном виде и доставляться через Укрпочту.
В ближайшем квартале в "Резерв+" станут доступны уведомления о взятии на учет, снятии с учета, исключении из учета и отмене отсрочки.
Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочек теперь можно оформить в "Резерв+" или же обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработал с 1 ноября 2025 года.