"Резерв+" расширяет сервис уведомлений для военнообязанных

Приложение "Резерв+" продолжает развиваться как основной канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одним из ключевых направлений стала система push-уведомлений, позволяющая пользователям оперативно получать информацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Push-уведомление в "Резерв+"

"Резерв+" уже отправляет push-уведомление о ряде событий, связанных с военным учетом:

Представление и снятие с розыска.

Нарушение правил военного учета и штрафы.

Обновление Резерв ID.

Обновление и получение данных.

Получение отсрочки или бронирования.

⁠⁠Получение электронного направления на ВЛК.

В приложении появилась новая функция – пользователи могут включить уведомления о отправке ТЦК и СП бумажной повестки по почте. Это позволит военнообязанным заранее узнавать об изменении статуса, избегать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту.

Что важно знать:

Уведомление "Резерв+" не является официальной повесткой - это лишь информационное сообщение. Его получение или прочтение не приравнивается к вручению повестки.

Функция добровольная: пользователь может включить или отключить уведомления в меню приложения по своему усмотрению.

В сообщении указаны дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП.

Порядок передачи повесток не изменился: они продолжают печататься в бумажном виде и доставляться через Укрпочту.

В ближайшем квартале в "Резерв+" станут доступны уведомления о взятии на учет, снятии с учета, исключении из учета и отмене отсрочки.

Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочек теперь можно оформить в "Резерв+" или же обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработал с 1 ноября 2025 года.