Міноборони запускає тестування дистанційної постановки на військовий облік

Міноборони України тестує дистанційну постановку на військовий облік для чоловіків віком 18–24 років через застосунок “Резерв+”.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Військовий облік онлайн

"Невдовзі чоловіки зможуть стати на військовий облік дистанційно — без візитів до ТЦК та паперових процедур. Міноборони України продовжує тестувати постановку на облік у застосунку Резерв+ та розширює його на нову вікову групу. До тестування запрошуються чоловіки віком 18–24 років, які ще не перебувають на військовому обліку", - йдеться в повідомленні.

Як це працює

Щоб взяти участь у тестуванні дистанційної постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+", потрібно:

Заповнити онлайн-форму для участі. Дочекатися електронного листа із запрошенням. Встановити застосунок "Резерв+" або оновити його до останньої версії. Виконати всі інструкції у застосунку та подати заявку. Отримати підтвердження та документ "Резерв ID".

Наголошується, що онлайн-постановка доступна лише для чоловіків, які раніше ніколи не перебували на військовому обліку. Тим, хто вже був знятий або виключений з обліку, поновлення наразі можливо лише через ТЦК та СП.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки що недоступна - для взяття на облік потрібно звертатися безпосередньо до ТЦК та СП.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в "Резерв+" або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацював з 1 листопада 2025 року.