Міноборони запускає тестування дистанційної постановки на військовий облік
Міноборони України тестує дистанційну постановку на військовий облік для чоловіків віком 18–24 років через застосунок “Резерв+”.
Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.
Військовий облік онлайн
"Невдовзі чоловіки зможуть стати на військовий облік дистанційно — без візитів до ТЦК та паперових процедур. Міноборони України продовжує тестувати постановку на облік у застосунку Резерв+ та розширює його на нову вікову групу. До тестування запрошуються чоловіки віком 18–24 років, які ще не перебувають на військовому обліку", - йдеться в повідомленні.
Як це працює
Щоб взяти участь у тестуванні дистанційної постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+", потрібно:
- Заповнити онлайн-форму для участі.
- Дочекатися електронного листа із запрошенням.
- Встановити застосунок "Резерв+" або оновити його до останньої версії.
- Виконати всі інструкції у застосунку та подати заявку.
- Отримати підтвердження та документ "Резерв ID".
Наголошується, що онлайн-постановка доступна лише для чоловіків, які раніше ніколи не перебували на військовому обліку. Тим, хто вже був знятий або виключений з обліку, поновлення наразі можливо лише через ТЦК та СП.
Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки що недоступна - для взяття на облік потрібно звертатися безпосередньо до ТЦК та СП.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в "Резерв+" або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацював з 1 листопада 2025 року.