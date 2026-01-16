Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міноборони запускає тестування дистанційної постановки на військовий облік

військові
Онлайн-облік для чоловіків 18–24 років / Depositphotos

Міноборони України тестує дистанційну постановку на військовий облік для чоловіків віком 18–24 років через застосунок “Резерв+”. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Військовий облік онлайн

"Невдовзі чоловіки зможуть стати на військовий облік дистанційно — без візитів до ТЦК та паперових процедур. Міноборони України продовжує тестувати постановку на облік у застосунку Резерв+ та розширює його на нову вікову групу.  До тестування запрошуються чоловіки віком 18–24 років, які ще не перебувають на військовому обліку", - йдеться в повідомленні.

Як це працює

Щоб взяти участь у тестуванні дистанційної постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+", потрібно:

  1. Заповнити онлайн-форму для участі.
  2. Дочекатися електронного листа із запрошенням.
  3. Встановити застосунок "Резерв+" або оновити його до останньої версії.
  4. Виконати всі інструкції у застосунку та подати заявку.
  5. Отримати підтвердження та документ "Резерв ID".

Наголошується, що онлайн-постановка доступна лише для чоловіків, які раніше ніколи не перебували на військовому обліку. Тим, хто вже був знятий або виключений з обліку, поновлення наразі можливо лише через ТЦК та СП.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки що недоступна - для взяття на облік потрібно звертатися безпосередньо до ТЦК та СП.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок. Більшість відстрочок тепер можна оформити в "Резерв+" або ж звернутися до ЦНАПів. Новий порядок оформлення та продовження відстрочок запрацював з 1 листопада 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько