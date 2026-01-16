Запланована подія 2

Минобороны запускает тестирование дистанционной постановки на военный учет

военные
Онлайн-учет для мужчин 18–24 лет / Depositphotos

Минобороны Украины тестирует дистанционную постановку на военный учет для мужчин в возрасте 18-24 лет через приложение "Резерв+".

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ведомства.

Военный учет онлайн

"Вскоре мужчины смогут стать на военный учет дистанционно — без визитов в ТЦК и бумажные процедуры. Минобороны Украины продолжает тестировать постановку на учет в приложении Резерв+ и расширяет его на новую возрастную группу. К тестированию приглашаются мужчины в возрасте 18–24 лет, которые еще не состоят на военном учете", - говорится в сообщении.

Как это работает

Чтобы принять участие в тестировании дистанционной постановки на военный учет через приложение "Резерв+", нужно:

  1. Заполните онлайн-форму для участия.
  2. Дождаться электронного письма с приглашением.
  3. Установите приложение "Резерв+" или обновите его до последней версии.
  4. Выполнить все инструкции в приложении и подать заявку.
  5. Получить подтверждение и документ "Резерв ID".

Отмечается, что онлайн-постановка доступна только для мужчин, ранее никогда не состоящих на военном учете. Тем, кто уже был снят или исключен из учета, возобновление возможно только через ТЦК и СП.

Для женщин, подлежащих военному учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна – для взятия на учет нужно обращаться непосредственно в ТЦК и СП.

Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок. Большинство отсрочек теперь можно оформить в "Резерв+" или же обратиться в ЦНАПы. Новый порядок оформления и продления отсрочок заработал с 1 ноября 2025 года.

Автор:
Ольга Опенько