В "Резерв+" тестируют новую отсрочку для многодетных родителей

Многодетные родители смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" вне зависимости от того, в каком браке рождены их дети. Министерство обороны Украины начинает бета-тестирование обновленной функции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Что изменилось

Ранее онлайн-отсрочку могли получить только те родители, у которых трое и более детей, рожденных в одном браке. Теперь при проверке будут учитываться все дети до 18 лет — независимо от семейного положения.

Кроме того, система будет автоматически проверять наличие задолженности по уплате алиментов в Единый реестр должников.

Кто может присоединиться к тестированию

В бета-тест приглашают многодетных родителей, которые:

не имеют оформленной отсрочки;

имеют троих или более детей до 18 лет (учитываются все дети);

не являются должниками по уплате алиментов (задолженность отсутствует или не превышает сумму платежей за три месяца);

имеют корректно внесенные персональные данные в государственных реестрах;

имеют детей, рожденных в Украине.

Чтобы присоединиться, нужно заполнить соответствующую форму для участия в тестировании.

Как работает сервис

На первом этапе услуга будет доступна только участникам бета-теста. После завершения тестирования функцию откроют для всех пользователей приложения "Резерв+".

Отсрочка оформляется без бумажных заявлений и справок. Пользователь подает запрос в приложении, после чего система автоматически проверяет основания через взаимодействие с государственными реестрами. Если условия подтверждены, информация появляется в электронном военно-учетном документе. Процесс обычно длится от нескольких минут до нескольких часов.

При неактуальных данных в реестрах или задолженности по алиментам свыше трехмесячной суммы платежей отсрочка не предоставляется — сначала нужно обновить информацию и погасить долг.

Также ранее сообщалось, что Минобороны тестирует дистанционную постановку на военный учет для мужчин в возрасте 18-24 лет через приложение "Резерв+".