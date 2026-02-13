Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Резерв+" тестируют новую отсрочку для многодетных родителей

Резерв+
В "Резерв+" тестируют новую отсрочку

Многодетные родители смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" вне зависимости от того, в каком браке рождены их дети. Министерство обороны Украины начинает бета-тестирование обновленной функции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Что изменилось

Ранее онлайн-отсрочку могли получить только те родители, у которых трое и более детей, рожденных в одном браке. Теперь при проверке будут учитываться все дети до 18 лет — независимо от семейного положения.

Кроме того, система будет автоматически проверять наличие задолженности по уплате алиментов в Единый реестр должников.

Кто может присоединиться к тестированию

В бета-тест приглашают многодетных родителей, которые:

  • не имеют оформленной отсрочки;
  • имеют троих или более детей до 18 лет (учитываются все дети);
  • не являются должниками по уплате алиментов (задолженность отсутствует или не превышает сумму платежей за три месяца);
  • имеют корректно внесенные персональные данные в государственных реестрах;
  • имеют детей, рожденных в Украине.

Чтобы присоединиться, нужно заполнить соответствующую форму для участия в тестировании.

Как работает сервис

На первом этапе услуга будет доступна только участникам бета-теста. После завершения тестирования функцию откроют для всех пользователей приложения "Резерв+".

Отсрочка оформляется без бумажных заявлений и справок. Пользователь подает запрос в приложении, после чего система автоматически проверяет основания через взаимодействие с государственными реестрами. Если условия подтверждены, информация появляется в электронном военно-учетном документе. Процесс обычно длится от нескольких минут до нескольких часов.

При неактуальных данных в реестрах или задолженности по алиментам свыше трехмесячной суммы платежей отсрочка не предоставляется — сначала нужно обновить информацию и погасить долг.

Также ранее сообщалось, что Минобороны тестирует дистанционную постановку на военный учет для мужчин в возрасте 18-24 лет через приложение "Резерв+".

Автор:
Татьяна Гойденко