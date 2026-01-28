Запланована подія 2

Постановка на військовий облік в Україні тепер доступна онлайн через застосунок "Резерв+"

Як стати на облік через застосунок “Резерв+” з-за кордону? / Міноборони

В Україні постановка на військовий облік тепер доступна онлайн через застосунок “Резерв+”. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Постановка на військовий облік онлайн

Онлайн-постановка на військовий облік доступна для юнаків 2009 року народження до 31 липня, а також для чоловіків віком від 25 до 59 років, включно з тими, хто перебуває за кордоном, за умови, що вони раніше не стояли на обліку та мають біометричні документи — ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

Сервіс призначений виключно для тих, хто стає на облік уперше. Особи, які були зняті з обліку, а також жінки, повинні звертатися до територіальних центрів комплектування особисто.

Як стати на облік у "Резерв+"

1.    Встановіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.

 2.    Авторизуйтеся у застосунку. 

3.    Оберіть функцію "Стати на облік".

4.    Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту. Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом "Призовник» для громадян 17–24 років або "Військовозобов’язаний" - для чоловіків 25–59 років.

Нова функція застосунку "Резерв+" дає змогу:

  • швидко стати на військовий облік без черг, паперових документів та медогляду;
  • оформити облік з будь-якої точки світу;
  • підвищити оперативність і точність ведення даних;
  • розвантажити територіальні центри комплектування та військові пункті від рутинної роботи.

Нагадаємо, кожен військовослужбовець ЗСУ має право на одноразову грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань. У 2026 році правила нарахування та підстави для виплат чітко регламентовані Міноборони, щоб підтримка вчасно доходила до тих, хто її найбільше потребує.

Автор:
Ольга Опенько