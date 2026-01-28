Запланована подія 2

Постановка на военный учет в Украине теперь доступна онлайн через приложение "Резерв+"

В Украине постановка на военный учет теперь доступна онлайн через приложение "Резерв+".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Постановка на военный учет онлайн

Онлайн-постановка на военный учет доступна для юношей 2009 года рождения до 31 июля, а также для мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, включая состоящих за границей, при условии, что они ранее не стояли на учете и имеют биометрические документы - ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Сервис предназначен исключительно для тех, кто становится на учет впервые. Лица, снятые с учета, а также женщины, должны обращаться в территориальные центры комплектования лично.

Как стать на учет в "Резерв+"

1. Установите приложение "Резерв+" или обновите его до последней версии.

  2. Авторизуйтесь в приложении.

3. Выберите функцию "Стать на учет".

4. Дождитесь автоматической обработки запроса. После успешного взятия на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом "Призывник" для граждан 17-24 лет или "Военнообязанный" - для мужчин 25-59 лет.

Новая функция приложения "Резерв+" позволяет:

  • быстро стать на военный учет без очередей, бумажных документов и медосмотра;
  • оформить учет из любой точки мира;
  • повысить оперативность и точность ведения данных;
  • разгрузить территориальные центры комплектования и военные пункты рутинной работы.

Напомним, каждый военнослужащий ВСУ имеет право на единовременную денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов. В 2026 году правила начисления и основания для выплат четко регламентированы Минобороны, чтобы поддержка вовремя доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.

Автор:
Ольга Опенько