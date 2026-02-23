Запланована подія 2

Цифровизация мобилизации: 90% отсрочок теперь оформляются без участия ТЦК

Отсрочка от военного призыва в "Резерв+" / Минобороны

Цифровизация военного учета позволила автоматизировать большинство процессов, связанных с подтверждением права на отсрочку. В настоящее время 90% отсрочок продолжаются без привлечения человеческого ресурса в течение нескольких дней: без заявлений, справок и походов в ТЦК.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Автоматизировали процесс получения отсрочок — и уже сейчас 90% продолжаются без человеческого вмешательства через несколько дней. Еще недавно процесс длился недели и забирал много ресурса", — отметили в ведомстве.

Теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продолжает отсрочку автоматически. Система работает на базе прямой проверки данных в государственных реестрах. Это внесло существенные изменения в алгоритм взаимодействия военнообязанных с ТЦК:

  • вместо самостоятельного сбора документов, подтверждающих право на отсрочку, система автоматически обрабатывает информацию из баз данных;
  • реализован цифровой процесс без человеческого вмешательства (без очередей в ТЦК);
  • ожидание статуса, которое длилось более недели, заменено на мгновенные уведомления в приложении "Резерв+";
  • ручная проработка десятков тысяч заявлений заменена автоматическими алгоритмами, позволяющими сосредоточить ресурсы на задачах обороны.

"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, многодетные родители смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" вне зависимости от того, в каком браке рождены их дети. Министерство обороны Украины начинает бета-тестирование обновленной функции.

Автор:
Татьяна Ковальчук