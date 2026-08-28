Майже 350 млрд грн невідповідностей: Рахункова палата перевірила оборонні закупівлі

Рахункова палата України виявила порушення та невідповідності на майже 350 млрд грн під час аудиту закупівель озброєння та військової техніки за 2024–2025 роки. Понад 90% усіх контрактів укладали без конкурентних процедур.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба держоргану фінансового контролю.

Перевірка охопила діяльність Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Адміністрації Держприкордонслужби та ДП "Агенція оборонних закупівель" за 2025 рік, а також виконання дебіторської заборгованості за 2024 рік.

Закупівлі без конкуренції та зміна законів

За даними Рахункової палати, протягом періоду воєнного стану законодавство у сфері оборонних закупівель змінювали 95 разів. Водночас стратегічне планування розвитку озброєння та окремі механізми регулювання закупівель залишалися недостатньо врегульованими.

Загалом аудит виявив невідповідності на ключових етапах закупівельного циклу: від визначення потреб і формування цін до контролю якості та управління передплатою. Загальна вартість виявлених невідповідностей становила майже 350 млрд грн.

Конкурентні процедури майже не застосовували. Із загального обсягу закупівель у 614 млрд грн понад 90% (майже 580 млрд грн) провели без конкурентних торгів. Також техніку купували за цінами, що перевищували норми, визначені Переліком оборонних закупівель.

Борги та міжнародні позови

Станом на 1 січня 2026 року дебіторська заборгованість за контрактами з розвитку та закупівлі озброєнь та військової техніки (ОВТ) становила 367 млрд грн. З цієї суми 66 млрд грн — прострочений борг.

Претензійна робота виявилася малоефективною: суди зменшили суму штрафів до стягнення на 5,9 млрд грн (понад 66% від вартості позовів), а з 45 арбітражних рішень за кордоном невиконаними залишилися 42 рішення (93%).

"Кожен етап оборонної закупівлі – визначення потреби в озброєнні та планування фінансових ресурсів, вибір процедури закупівлі, формування її ціни, укладення і виконання контракту, контроль якості, управління попередньою оплатою та дебіторською заборгованістю, захист майнових інтересів держави, реагування на форс-мажорні обставини – це не формальність і не просто вимога закону", — підкреслив відповідальний за аудит член Рахункової палати Геннадій Пліс.

Водночас як реагування на встановлені під час аудиту проблеми у І півріччі 2026 року прострочену дебіторську заборгованість зменшено на 62 млрд грн. До держбюджету повернули понад 100 млн грн надлишково сплачених коштів за контрактом під державні гарантії.

Нагадаємо, 25 серпня Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше розпочала закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) за конкретними тактико-технічними характеристиками, визначеними Міністерством оборони України.