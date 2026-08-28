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Цены на топливо 28 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 28 августа 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|83,62 грн (-2 коп)
|А-95
|79,91 грн (-7 коп.)
|А-92
|76,88 грн (-7 коп.)
|ДТ
|91,66 грн (-17 коп.)
|Газ
|43,03 грн (+15 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|93,90
|44,90
|UPG
|80,90
|78,90
|89,90
|42,90
|WOG
|85,90
|82,90
|93,90
|44,50
|УКРНАФТА
|81,90
|78,90
|76,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|85,90
|82,90
|94,90
|43,47
|AMIC
|81,95
|78,96
|89,95
|42,65
|БРСМ-Нафта
|77,76
|88,90
|41,46
Напомним, пока на украинских АЗС цены на горючее остаются стабильными, в конце прошлой недели мировые котировки нефти начали расти на фоне обострения геополитической напряженности. Эксперты рассказали Delo.ua о том, какими будут цены на бензин, дизель и сжиженный газ в последнюю неделю августа.