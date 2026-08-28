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Ціни на пальне 28 серпня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 28 серпня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|83,62 грн (-2 коп)
|А-95
|79,91 грн (-7 коп.)
|А-92
|76,88 грн (-7 коп.)
|ДП
|91,66 грн (-17 коп.)
|Газ
|43,03 грн (+15 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|93,90
|44,90
|UPG
|80,90
|78,90
|89,90
|42,90
|WOG
|85,90
|82,90
|93,90
|44,50
|УКРНАФТА
|81,90
|78,90
|76,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|85,90
|82,90
|94,90
|43,47
|AMIC
|81,95
|78,96
|89,95
|42,65
|БРСМ-Нафта
|77,76
|88,90
|41,46
Нагадаємо, поки на українських АЗС ціни на пальне залишаються стабільними, наприкінці минулого тижня світові котирування нафти почали зростати на тлі загострення геополітичної напруженості. Експерти розповіли Delo.ua про те, якими будуть ціни на бензин, дизель та скраплений газ в останній тиждень серпня.