На Київщині створять індустріальний парк на 1000 робочих місць

Уряд включив індустріальний парк "Сквира Індустрі" у Київській області до Реєстру індустріальних парків. На облаштування майданчика площею майже 32 га планують залучити 826,1 млн грн та створити близько 1000 робочих місць.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Парк розташують у місті Сквира Білоцерківського району. Ініціатором його створення є ТОВ "Сквирський індустріальний парк".

Що вироблятимуть у новому індустріальному парку

Основними напрямами роботи "Сквира Індустрі" мають стати виробництво будівельних металевих конструкцій і готових металевих виробів, електричного обладнання, машин та обладнання, а також харчових продуктів.

На території парку також передбачена науково-технічна діяльність та робота компаній у сфері інформації й телекомунікацій.

За попередніми оцінками, в облаштування та розвиток території планують вкласти майже 826,1 млн грн. Фінансування має надходити від ініціатора створення парку, майбутніх учасників, у межах державного стимулювання та з інших дозволених законодавством джерел.

Очікується, що після реалізації проєкту на території парку може бути створено близько 1000 робочих місць.

Заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів зазначив, що серед основних напрямів майбутніх виробництв будуть металообробка, випуск електричного обладнання, машин і харчової продукції.

З урахуванням "Сквира Індустрі" в Україні зареєстровано 126 індустріальних парків. Станом на кінець 2025 року на їхніх територіях було збудовано або перебувало на етапі будівництва 37 промислових підприємств, а обсяг залучених інвестицій перевищував 45 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада схвалила зміни для індустріальних парків, які стосуються удосконалення правил їхньої роботи.