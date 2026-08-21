Держава виділила 56 млн грн на індустріальні парки у двох областях: де розпочнуть будівництво

Індустріальні парки у двох областях отримають державне стимулювання на загальну суму 56 млн грн. Державні кошти спрямують на розбудову їхньої базової інфраструктури.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Згідно з рішенням відомства, фінансування розподілять наступним чином:

"АРТ ПАК ІНДАСТРІАЛ" (Хмельницька область) отримає 9,699 млн грн на облаштування під’їзних шляхів;

"КРОНОСПАН РІВНЕ" (Рівненська область) залучить 46,305 млн грн на розбудову енергетичної інфраструктури.

З урахуванням цього рішення, від початку 2026 року державну підтримку вже отримали чотири індустріальні парки на загальну суму 152 млн грн.

Державні кошти надаються на умовах співфінансування 50% на 50% (для деокупованих, прифронтових територій або об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, пропорція становить 20% на 80%).

Отримувач фінансування зобов'язується протягом трьох років ввести в експлуатацію не менше 5 тис. кв. м промислової нерухомості й залучити щонайменше двох учасників-виробників.

Загалом в Україні вже зареєстровано 123 індустріальні парки, а сумарний обсяг залучених інвестицій у цей сектор перевищує 45 млрд грн.

Станом на кінець 2025 року на їхніх територіях будувалися або вже працювали 37 промислових підприємств. Програма є важливою складовою державної політики підтримки національного виробника "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, у Броварах створять індустріальний парк для машинобудування. Кабінет міністрів України включив індустріальний парк "Будшляхмаш" до офіційного Реєстру, що дозволить залучити близько 1,26 мільярда гривень інвестицій та забезпечить роботою до 500 фахівців.