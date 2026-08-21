Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

--0,09

EUR

52,13

+0,26

Готівковий курс:

USD

44,87

44,75

EUR

52,30

52,05

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держава виділила 56 млн грн на індустріальні парки у двох областях: де розпочнуть будівництво

Уряд направив 56 млн грн на розвиток індустріальних парків
Уряд направив 56 млн грн на розвиток індустріальних парків / Мінекономіки

Індустріальні парки у двох областях отримають державне стимулювання на загальну суму 56 млн грн. Державні кошти спрямують на розбудову їхньої базової інфраструктури.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Згідно з рішенням відомства, фінансування розподілять наступним чином:

  • "АРТ ПАК ІНДАСТРІАЛ" (Хмельницька область) отримає 9,699 млн грн на облаштування під’їзних шляхів;
  • "КРОНОСПАН РІВНЕ" (Рівненська область) залучить 46,305 млн грн на розбудову енергетичної інфраструктури.

З урахуванням цього рішення, від початку 2026 року державну підтримку вже отримали чотири індустріальні парки на загальну суму 152 млн грн.

Державні кошти надаються на умовах співфінансування 50% на 50% (для деокупованих, прифронтових територій або об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, пропорція становить 20% на 80%). 

Отримувач фінансування зобов'язується протягом трьох років ввести в експлуатацію не менше 5 тис. кв. м промислової нерухомості й залучити щонайменше двох учасників-виробників.

Загалом в Україні вже зареєстровано 123 індустріальні парки, а сумарний обсяг залучених інвестицій у цей сектор перевищує 45 млрд грн.

Станом на кінець 2025 року на їхніх територіях будувалися або вже працювали 37 промислових підприємств. Програма є важливою складовою державної політики підтримки національного виробника "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, у Броварах створять індустріальний парк для машинобудування. Кабінет міністрів України включив індустріальний парк "Будшляхмаш" до офіційного Реєстру, що дозволить залучити близько 1,26 мільярда гривень інвестицій та забезпечить роботою до 500 фахівців.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності