G7 вивільнить 100 млн барелів нафти та дизеля: ринки відреагували падінням цін

Країни "Великої сімки" та їхні партнери планують випустити до 100 мільйонів барелів екстрених запасів нафти та дизельного палива. Процес відбуватиметься під координацією Міжнародного енергетичного агентства протягом наступних чотирьох місяців.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Як повідомив президент Франції та нинішній голова G7 Еммануель Макрон під час брифінгу в п'ятницю, головним пріоритетом є ініціювання зниження вартості пального для споживачів.

На тлі цієї заяви ф'ючерси на нафту марки Brent та ціни на дизельне паливо в Європі продемонстрували різке падіння.

Ультиматум США

Рішення про масштабне розгортання резервів ухвалили після жорсткої позиції Вашингтона. Раніше адміністрація США озвучила можливість запровадження виснажливої заборони на експорт дизельного палива, якщо європейська сторона не забезпечить додаткових поставок.

Подібний сценарій ніс пряму загрозу енергетичній безпеці Європи, яка критично залежить від імпорту через дефіцит власного виробництва.

Учасники G7 уточнили, що нинішній обсяг може включати і ті барелі, які раніше не були оперативно залучені на ринок.

Реакція ринків

Як пише Bloomberg, глобальний енергетичний ринок опинився під подвійним ударом через війну в Україні та військовий конфлікт в Ірані, які спричинили дефіцит діючих нафтопереробних заводів.

Це призвело до рекордного зростання цін: вартість палива на заправках у США досягла 6,50 долара за галон, завдавши удару по аграріях, тоді як європейські ф'ючерси інколи перевищували позначку у 200 доларів за барель.

Після оголошення про розпродаж стратегічних запасів ситуація почала стабілізуватися, а премія дизельного палива до сирої нафти знизилася.

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 жовтня, ціни на нафту майже не змінилися: ринок оцінював ризик нового загострення між США та Іраном на тлі перших ознак відновлення поставок із Близького Сходу цього тижня.