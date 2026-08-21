Государство выделило 56 млн грн на индустриальные парки в двух областях: где начнут строительство

Индустриальные парки в двух областях получат государственное стимулирование на общую сумму 56 млн. грн. Государственные средства будут направлены на развитие их базовой инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Согласно решению ведомства, финансирование распределят следующим образом:

"АРТ ПАК ИНДАСТРИАЛ" (Хмельницкая область) получит 9,699 млн. грн. на обустройство подъездных путей;

"КРОНОСПАН РОВНО" (Ровенская область) привлечет 46,305 млн грн на развитие энергетической инфраструктуры.

С учетом этого решения, с начала 2026 года государственную поддержку уже получили четыре индустриальных парка на общую сумму 152 млн. грн.

Государственные средства предоставляются на условиях софинансирования 50% на 50% (для деоккупированных, прифронтовых территорий или объектов, поврежденных в результате боевых действий, пропорция составляет 20% на 80%).

Получатель финансирования обязуется за три года ввести в эксплуатацию не менее 5 тыс. кв. м промышленной недвижимости и привлечь не менее двух участников-производителей.

Всего в Украине уже зарегистрировано 123 индустриальных парка, а суммарный объем привлеченных инвестиций в этот сектор превышает 45 млрд грн.

По состоянию на конец 2025 г. на их территориях строились или уже работали 37 промышленных предприятий. Программа является важной составляющей государственной политики поддержки национального производителя "Сделано в Украине".

Напомним, в Броварах создадут индустриальный парк для машиностроения. Кабинет министров Украины включил индустриальный парк "Буддормаш" в официальный Реестр, что позволит привлечь около 1,26 миллиарда гривен инвестиций и обеспечит работой до 500 специалистов.