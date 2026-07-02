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В Броварах создадут индустриальный парк для машиностроения

В Броварах создадут индустриальный парк для машиностроения
В Броварах создадут индустриальный парк для машиностроения / Минэкономики

Кабинет министров Украины включил индустриальный парк "Буддормаш" в Реестр индустриальных парков. Реализация проекта предусматривает привлечение 1,26 млрд. грн. инвестиций и создание до 500 новых рабочих мест.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Индустриальный парк создан в городе Бровары в Киевской области сроком на 34 года. Его площадь составляет 11,4 га.

На территории парка планируется разместить предприятия, специализирующиеся на:

  • производстве коммунальной техники и оборудования;
  • производстве прицепов и полуприцепов;
  • ремонт и монтаж машин и оборудования.

Инициатором создания индустриального парка является ООО "Атомис". Общий объем запланированных инвестиций составляет 1,26 млрд грн из разных источников, в том числе с привлечением механизмов государственного стимулирования.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Кондратива, машиностроение является одним из секторов, где Украина имеет потенциал для роста, а реализация проекта создаст условия для запуска новых производств, создания рабочих мест и привлечения инвестиций в Киевскую область.

В министерстве отмечают, что включение "Буддормаш" в Реестр индустриальных парков должно способствовать повышению инвестиционной привлекательности Киевщины, развитию машиностроения и расширению производственных возможностей Украины.

Заметим, в индустриальных парках Украины создано 4712 рабочих мест. Лидерами по этому показателю стали две площадки: индустриальный парк "Френдли Виндтехнолоджи", где работу получили 922 человека и "Западноукраинский промышленный хаб", трудоустроивший 898 человек.

Автор:
Татьяна Гойденко