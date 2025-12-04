Запланована подія 2

Новости
В Киевской области появится новый индустриальный парк: чем будет заниматься и какая сумма инвестиций

индустриальный парк
Кабмин утвердил новый индустриальный парк: 500 рабочих мест и миллиардные инвестиции / Минэкономики

Правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк "TR Forge", созданный сроком на 30 лет на территории города Ржищев Обуховского района Киевской области. Инициатором выступает ООО "Эко Грин Энердж".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Общая площадь индустриального парка составляет 10 гектаров. Планируется, что в нем создадут ориентировочно 500 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, а финансирование строительства парка составит 567,9 млн гривен.

Согласно концепции, развитие парка предполагает привлечение собственных инвестиций инициатора, средств управляющей компании, государственного стимулирования, частного финансирования, инвестиций участников и других субъектов, а также средств, аккумулированных за счет налоговых льгот.

Чем будет заниматься

На территории "TR Forge" планируется размещение предприятий в областях:

  • производства строительных материалов;
  • производству строительных металлических конструкций и изделий;
  • производства другой продукции, используемой в строительстве;
  • научно-технической деятельности

В Минэкономики подчеркивают, что развитие индустриального парка будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности в Киевской области и усилению промышленного потенциала региона.

В настоящее время в Реестре индустриальных (промышленных) парков насчитывается 113 объектов.

Недавно правительство внесло индустриальный парк "Дионис энерго эко парк" в государственный Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Также Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.

Автор:
Светлана Манько