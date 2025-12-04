На Київщині з’явиться новий індустріальний парк: чим займатиметься та яка сума інвестицій

Уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк "TR Forge" , який створено строком на 30 років на території міста Ржищів Обухівського району Київської області. Ініціатором виступає ТОВ "Еко грін енерджи".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що загальна площа індустріального парку становить 10 гектарів. Планується, що у ньому створять орієнтовно 500 нових робочих місць у переробній промисловості, а фінансування розбудови парку складе 567,9 млн гривень.

Згідно з концепцією, розвиток парку передбачає залучення власних інвестицій ініціатора, коштів керуючої компанії, державної стимулювання, приватного фінансування, інвестицій учасників та інших субʼєктів, а також коштів, акумульованих за рахунок податкових пільг.

Чим займатиметься

На території "TR Forge" планується розміщення підприємств у сферах:

виробництва будівельних матеріалів;

виробництва будівельних металевих конструкцій і виробів;

виробництва іншої продукції, що використовується в будівництві;

науково-технічної діяльності.

У Мінекономіки підкреслюють, що розвиток індустріального парку сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості Київської області та посиленню промислового потенціалу регіону.

Наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 113 об’єктів.

Нещодавно уряд вніс індустріальний парк "Діоніс енерго еко парк" до державного Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Також Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.