Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,18

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Київщині з’явиться новий індустріальний парк: чим займатиметься та яка сума інвестицій

індустріальний парк
Кабмін затвердив новий індустріальний парк: 500 робочих місць та мільярдні інвестиції / Мінекономіки

Уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк "TR Forge" , який створено строком на 30 років на території міста Ржищів Обухівського району Київської області. Ініціатором виступає ТОВ "Еко грін енерджи".

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що загальна площа індустріального парку становить 10 гектарів. Планується, що у ньому створять орієнтовно 500 нових робочих місць у переробній промисловості, а фінансування розбудови парку складе 567,9 млн гривень.

Згідно з концепцією, розвиток парку передбачає залучення власних інвестицій ініціатора, коштів керуючої компанії, державної стимулювання, приватного фінансування, інвестицій учасників та інших субʼєктів, а також коштів, акумульованих за рахунок податкових пільг.

Чим займатиметься

На території "TR Forge" планується розміщення підприємств у сферах:

  • виробництва будівельних матеріалів;
  • виробництва будівельних металевих конструкцій і виробів;
  • виробництва іншої продукції, що використовується в будівництві;
  • науково-технічної діяльності.

У Мінекономіки підкреслюють, що розвиток індустріального парку сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості Київської області та посиленню промислового потенціалу регіону.

Наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 113 об’єктів. 

Нещодавно уряд вніс індустріальний парк "Діоніс енерго еко парк" до державного Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Також Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.

Автор:
Світлана Манько