Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,25

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Діоніс енерго еко парк" увійшов до реєстру: 600 робочих місць і 800 млн грн інвестицій

Уряд включив "Діоніс енерго еко парк" до реєстру індустріальних парків
Уряд включив "Діоніс енерго еко парк" до реєстру індустріальних парків / Мінекономіки

Уряд вніс індустріальний парк "Діоніс енерго еко парк" до державного Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міекономіки.

Парк створено строком на 30 років у межах Квітневої сільської територіальної громади Житомирського району. Ініціатором проєкту виступає ТОВ "Діоніс біогаз енерджі".

Загальна площа індустріального парку становить понад 13,2 га. Реалізація проєкту передбачає створення близько 600 нових робочих місць. Інвестиції від компаній, що вже підтвердили участь (ТОВ "Україна 2001", ТОВ "Теофопільська енергетична компанія" та ТОВ "Перша подільська енергетична компанія"), оцінюються приблизно у 800 млн грн.

Згідно з концепцією, розвиток парку фінансуватиметься за рахунок інвестицій резидентів та коштів державного бюджету.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів підкреслив, що індустріальні парки забезпечують бізнес готовою інфраструктурою.

"Головною особливістю "Діоніс енерго еко парк" є фокус на еко-технологіях та енергоефективності, що повністю відповідає нашій меті політики "Зроблено в Україні", – зазначив він.

У межах парку планується розміщення підприємств у сферах:

  • виробництва біогазу, біоетанолу та біопластику;
  • генерації альтернативної енергетики;
  • виробництва будівельних матеріалів;
  • харчової промисловості;
  • виробництва добрив і азотних сполук.

Уряд очікує, що розвиток парку посилить інвестиційну привабливість Житомирщини та стимулює зростання переробної промисловості в Україні.

Нагадаємо, вчора уряд включив промисловий парк “Екологічні ініціативи” до державного Реєстру. Проєкт, створений строком на 30 років на території Вінниці, стане основою для розвитку кластера картонно-паперового виробництва.

Автор:
Тетяна Гойденко