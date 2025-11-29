"Діоніс енерго еко парк" увійшов до реєстру: 600 робочих місць і 800 млн грн інвестицій

Уряд вніс індустріальний парк "Діоніс енерго еко парк" до державного Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міекономіки.

Парк створено строком на 30 років у межах Квітневої сільської територіальної громади Житомирського району. Ініціатором проєкту виступає ТОВ "Діоніс біогаз енерджі".

Загальна площа індустріального парку становить понад 13,2 га. Реалізація проєкту передбачає створення близько 600 нових робочих місць. Інвестиції від компаній, що вже підтвердили участь (ТОВ "Україна 2001", ТОВ "Теофопільська енергетична компанія" та ТОВ "Перша подільська енергетична компанія"), оцінюються приблизно у 800 млн грн.

Згідно з концепцією, розвиток парку фінансуватиметься за рахунок інвестицій резидентів та коштів державного бюджету.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів підкреслив, що індустріальні парки забезпечують бізнес готовою інфраструктурою.

"Головною особливістю "Діоніс енерго еко парк" є фокус на еко-технологіях та енергоефективності, що повністю відповідає нашій меті політики "Зроблено в Україні", – зазначив він.

У межах парку планується розміщення підприємств у сферах:

виробництва біогазу, біоетанолу та біопластику;

генерації альтернативної енергетики;

виробництва будівельних матеріалів;

харчової промисловості;

виробництва добрив і азотних сполук.

Уряд очікує, що розвиток парку посилить інвестиційну привабливість Житомирщини та стимулює зростання переробної промисловості в Україні.

Нагадаємо, вчора уряд включив промисловий парк “Екологічні ініціативи” до державного Реєстру. Проєкт, створений строком на 30 років на території Вінниці, стане основою для розвитку кластера картонно-паперового виробництва.