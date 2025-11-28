Запланована подія 2

340 нових робочих місць: у Вінниці будують індустріальний парк для переробки макулатури

Загальна площа майданчика становить майже 11,5 гектарів / Depositphotos

Уряд включив промисловий парк “Екологічні ініціативи” до державного Реєстру. Проєкт, створений строком на 30 років на території Вінниці, стане основою для розвитку кластера картонно-паперового виробництва.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Інвестиції та нові робочі місця

Ініціатором створення парку виступило ТОВ "Картонно-паперова фабрика "Торгтехніка". Загальна площа майданчика становить майже 11,5 гектарів.

Реалізація проєкту потребує орієнтовно 1,08 млрд гривень фінансових ресурсів. Головною метою є створення понад 340 нових робочих місць у переробній промисловості.

Кластер циркулярної економіки

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів наголосив на стратегічному значенні цього рішення.

"Індустріальні парки — важливий інструмент політики "Зроблено в Україні". Включення парку “Екологічні ініціативи” до Реєстру закладає основу для формування у Вінниці кластеру картонно-паперового виробництва на засадах циркулярної економіки", - зазначив він.

Запуск таких майданчиків створює можливості для залучення інвестицій у переробну галузь та економічного розвитку громади.

Напрямки діяльності парку

На території "Екологічні ініціативи" планується розміщення підприємств, що працюватимуть у сферах:

  • переробки макулатури;
  • виробництва паперу та картону;
  • виготовлення пульпи та гофротари;
  • логістичної діяльності.

У відомстві додали, що розвиток цього індустріального парку сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості Вінниччини та посиленню промислового потенціалу регіону.

Нагадаємо, 13 листопада уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків два нові об’єкти: “Нексус Одеса” на території Нерубайської громади Одеської області та “Коростень-Подільський” у місті Коростень, Житомирської області. 

Автор:
Тетяна Бесараб