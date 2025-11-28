- Категорія
340 нових робочих місць: у Вінниці будують індустріальний парк для переробки макулатури
Уряд включив промисловий парк “Екологічні ініціативи” до державного Реєстру. Проєкт, створений строком на 30 років на території Вінниці, стане основою для розвитку кластера картонно-паперового виробництва.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Інвестиції та нові робочі місця
Ініціатором створення парку виступило ТОВ "Картонно-паперова фабрика "Торгтехніка". Загальна площа майданчика становить майже 11,5 гектарів.
Реалізація проєкту потребує орієнтовно 1,08 млрд гривень фінансових ресурсів. Головною метою є створення понад 340 нових робочих місць у переробній промисловості.
Кластер циркулярної економіки
Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів наголосив на стратегічному значенні цього рішення.
"Індустріальні парки — важливий інструмент політики "Зроблено в Україні". Включення парку “Екологічні ініціативи” до Реєстру закладає основу для формування у Вінниці кластеру картонно-паперового виробництва на засадах циркулярної економіки", - зазначив він.
Запуск таких майданчиків створює можливості для залучення інвестицій у переробну галузь та економічного розвитку громади.
Напрямки діяльності парку
На території "Екологічні ініціативи" планується розміщення підприємств, що працюватимуть у сферах:
- переробки макулатури;
- виробництва паперу та картону;
- виготовлення пульпи та гофротари;
- логістичної діяльності.
У відомстві додали, що розвиток цього індустріального парку сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості Вінниччини та посиленню промислового потенціалу регіону.
Нагадаємо, 13 листопада уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків два нові об’єкти: “Нексус Одеса” на території Нерубайської громади Одеської області та “Коростень-Подільський” у місті Коростень, Житомирської області.