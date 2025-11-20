У Хмельницькій області створюють індустріальний парк

19 листопада уряд ухвалив рішення про включення індустріального парку "Нова Синерджи" на території Новоушицької селищної територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що парк створено строком на 30 років.

550 робочих місць

Загальна площа індустріального парку, який забезпечить створення орієнтовно 550 нових робочих місць у переробній промисловості, становить 11 гектарів.

Парк побудують із залученням коштів керуючої компанії, учасників індустріального парку, Державного фонду регіонального розвитку, інвесторів, Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

На території "Нова Синерджи" планується розміщення підприємств у сферах:

переробки сільськогосподарської продукції;

виробництва харчових продуктів;

складського господарства;

виробництва машин і устаткування для сільського та лісового господарства;

інших видів перероблення та консервування фруктів і овочів;

науково-технічної діяльності та роботи лабораторій, включно з незалежним підтвердженням якості сировини й готової продукції;

інших суміжних галузей, залежно від потреб громади.

Наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 110 об’єктів.

13 листопада уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків два нові об’єкти: “Нексус Одеса” на території Нерубайської громади Одеської області та “Коростень-Подільський” у місті Коростень, Житомирської області. Обидва парки створюються строком на 30 років і передбачають розвиток підприємств у різних промислових сферах на загальній площі понад 78 гектарів.

Нещодавно Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.