В Хмельницкой области создают индустриальный парк

19 ноября правительство приняло решение о включении индустриального парка "Новая Синерджи" на территории Новоушицкой поселковой территориальной громады Каменец-Подольского района Хмельницкой области в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Отмечается, что парк создан сроком 30 лет.

550 рабочих мест

Общая площадь индустриального парка, обеспечивающего создание ориентировочно 550 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, составляет 11 гектаров.

Парк будет построен с привлечением средств управляющей компании, участников индустриального парка, Государственного фонда регионального развития, инвесторов, Европейского банка реконструкции и развития, международной технической помощи и других источников, не запрещенных законодательством.

На территории "Новая Синерджи" планируется размещение предприятий в сферах:

переработки сельскохозяйственной продукции;

производства пищевых продуктов;

складского хозяйства;

производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;

других видов переработки и консервирования фруктов и овощей;

научно-технической деятельности и работы лабораторий, включая независимое подтверждение качества сырья и готовой продукции;

других смежных отраслей в зависимости от потребностей общины.

В настоящее время в Реестре индустриальных (промышленных) парков насчитывается 110 объектов.

13 ноября правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков два новых объекта: "Нексус Одесса" на территории Нерубайской общины Одесской области и "Коростень-Подольский" в городе Коростень, Житомирской области. Оба парка создаются сроком на 30 лет и предусматривают развитие предприятий в разных промышленных областях на общей площади более 78 гектаров.

Недавно Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.