Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Хмельницкой области создают индустриальный парк

индустриальный парк
"Новая Синерджи" включена в реестр индустриальных парков / Shutterstock

19 ноября правительство приняло решение о включении индустриального парка "Новая Синерджи" на территории Новоушицкой поселковой территориальной громады Каменец-Подольского района Хмельницкой области в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Отмечается, что парк создан сроком 30 лет.

550 рабочих мест

Общая площадь индустриального парка, обеспечивающего создание ориентировочно 550 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, составляет 11 гектаров.

Парк будет построен с привлечением средств управляющей компании, участников индустриального парка, Государственного фонда регионального развития, инвесторов, Европейского банка реконструкции и развития, международной технической помощи и других источников, не запрещенных законодательством.

На территории "Новая Синерджи" планируется размещение предприятий в сферах:

  • переработки сельскохозяйственной продукции;
  • производства пищевых продуктов;
  • складского хозяйства;
  • производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
  • других видов переработки и консервирования фруктов и овощей;
  • научно-технической деятельности и работы лабораторий, включая независимое подтверждение качества сырья и готовой продукции;
  • других смежных отраслей в зависимости от потребностей общины.

В настоящее время в Реестре индустриальных (промышленных) парков насчитывается 110 объектов.

13 ноября правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков два новых объекта: "Нексус Одесса" на территории Нерубайской общины Одесской области и "Коростень-Подольский" в городе Коростень, Житомирской области. Оба парка создаются сроком на 30 лет и предусматривают развитие предприятий в разных промышленных областях на общей площади более 78 гектаров.

Недавно Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.

Автор:
Светлана Манько