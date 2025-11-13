Запланована подія 2

Читати українською

Кабмин принял решение о регистрации двух новых индустриальных парков в Одесской и Житомирской областях

индустриальный парк
"Нексус Одесса" и "Коростень-Подольский" включены в реестр / Минэкономики

Кабинет министров включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков два новых объекта: "Нексус Одесса" на территории Нерубайской общины Одесской области и "Коростень-Подольский" в городе Коростень, Житомирской области. Оба парка создаются сроком на 30 лет и предусматривают развитие предприятий в разных промышленных областях на общей площади более 78 гектаров.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

"Коростень-Подольский" индустриальный парк

Общая площадь индустриального парка составляет 78,02 га. По концепции, на его территории планируется размещение предприятий в следующих отраслях:

  • деревообрабатывающая промышленность;
  • текстильное производство;
  • производство готовых металлических изделий;
  • машиностроение;
  • производство другой неметаллической минеральной продукции;
  • производство машин и оборудования, бетонных изделий, кирпичей и строительных смесей;
  • информационные технологии и электронные коммуникации;
  • другие смежные отрасли.

Создание парка обеспечит от 2300 до 4000 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, будет способствовать развитию местной экономики и увеличению поступлений в бюджет общества.

Финансирование проекта планируется за счет средств инициатора создания парка, потенциальной управляющей компании, участников индустриального парка, Государственного фонда регионального развития, инвесторов, Европейского банка реконструкции и развития, международной технической помощи и других источников, разрешенных законодательством.

Индустриальный парк "Нексус Одесса"

Инициатором создания индустриального парка "Нексус Одесса" выступает ООО "Экостандарт Сервис". Компания планирует привлечь более 747,7 млн. грн. из разных источников финансирования, в том числе собственные инвестиции, средства управляющей компании, государственные стимулы, частные инвестиции и взносы будущих участников. На стартовый этап проекта в 2025-2028 годах предусмотрено около 60 млн грн собственных средств инициатора.

Общая площадь парка составляет 21,61 гектара, а его создание позволит обеспечить около 1 000 новых рабочих мест.

Согласно концепции, на территории индустриального парка "Нексус Одесса" предусмотрено размещение предприятий в следующих областях:

  • производство пищевых продуктов и напитков;
  • изготовление машин и оборудования;
  • производство строительных металлических конструкций и материалов;
  • предприятия альтернативной энергетики

Справка:

В настоящее время в Реестре индустриальных (промышленных) парков насчитывается 109 объектов. Их количество стабильно растет, что свидетельствует о заинтересованности бизнеса и общин в создании современных производственных площадок в рамках политики "Сделано в Украине".

Недавно Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.

Автор:
Ольга Опенько