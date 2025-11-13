- Категория
Кабмин принял решение о регистрации двух новых индустриальных парков в Одесской и Житомирской областях
Кабинет министров включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков два новых объекта: "Нексус Одесса" на территории Нерубайской общины Одесской области и "Коростень-Подольский" в городе Коростень, Житомирской области. Оба парка создаются сроком на 30 лет и предусматривают развитие предприятий в разных промышленных областях на общей площади более 78 гектаров.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
"Коростень-Подольский" индустриальный парк
Общая площадь индустриального парка составляет 78,02 га. По концепции, на его территории планируется размещение предприятий в следующих отраслях:
- деревообрабатывающая промышленность;
- текстильное производство;
- производство готовых металлических изделий;
- машиностроение;
- производство другой неметаллической минеральной продукции;
- производство машин и оборудования, бетонных изделий, кирпичей и строительных смесей;
- информационные технологии и электронные коммуникации;
- другие смежные отрасли.
Создание парка обеспечит от 2300 до 4000 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, будет способствовать развитию местной экономики и увеличению поступлений в бюджет общества.
Финансирование проекта планируется за счет средств инициатора создания парка, потенциальной управляющей компании, участников индустриального парка, Государственного фонда регионального развития, инвесторов, Европейского банка реконструкции и развития, международной технической помощи и других источников, разрешенных законодательством.
Индустриальный парк "Нексус Одесса"
Инициатором создания индустриального парка "Нексус Одесса" выступает ООО "Экостандарт Сервис". Компания планирует привлечь более 747,7 млн. грн. из разных источников финансирования, в том числе собственные инвестиции, средства управляющей компании, государственные стимулы, частные инвестиции и взносы будущих участников. На стартовый этап проекта в 2025-2028 годах предусмотрено около 60 млн грн собственных средств инициатора.
Общая площадь парка составляет 21,61 гектара, а его создание позволит обеспечить около 1 000 новых рабочих мест.
Согласно концепции, на территории индустриального парка "Нексус Одесса" предусмотрено размещение предприятий в следующих областях:
- производство пищевых продуктов и напитков;
- изготовление машин и оборудования;
- производство строительных металлических конструкций и материалов;
- предприятия альтернативной энергетики
Справка:
В настоящее время в Реестре индустриальных (промышленных) парков насчитывается 109 объектов. Их количество стабильно растет, что свидетельствует о заинтересованности бизнеса и общин в создании современных производственных площадок в рамках политики "Сделано в Украине".
Недавно Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.