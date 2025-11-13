Кабмін ухвалив рішення про реєстрацію двох нових індустріальних парків на Одещині та Житомирщині

Кабінет міністрів включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків два нові об’єкти: “Нексус Одеса” на території Нерубайської громади Одеської області та “Коростень-Подільський” у місті Коростень, Житомирської області. Обидва парки створюються строком на 30 років і передбачають розвиток підприємств у різних промислових сферах на загальній площі понад 78 гектарів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Коростень-Подільський” індустріальний парк

Загальна площа індустріального парку становить 78,02 гектара. За концепцією, на його території планується розміщення підприємств у таких галузях:

деревообробна промисловість;

текстильне виробництво;

виробництво готових металевих виробів;

машинобудування;

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

виробництво машин та устаткування, бетонних виробів, цегли та будівельних сумішей;

інформаційні технології та електронні комунікації;

інші суміжні галузі.

Створення парку забезпечить від 2300 до 4000 нових робочих місць у переробній промисловості, сприятиме розвитку місцевої економіки та збільшенню надходжень до бюджету громади.

Фінансування проєкту планується за рахунок коштів ініціатора створення парку, потенційної керуючої компанії, учасників індустріального парку, Державного фонду регіонального розвитку, інвесторів, Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, дозволених законодавством.

Індустріальний парк "Нексус Одеса"

Ініціатором створення індустріального парку "Нексус Одеса" виступає ТОВ "Екостандарт Сервіс". Компанія планує залучити понад 747,7 млн грн із різних джерел фінансування, зокрема власні інвестиції, кошти керуючої компанії, державні стимули, приватні інвестиції та внески майбутніх учасників. На стартовий етап проєкту в 2025–2028 роках передбачено близько 60 млн грн власних коштів ініціатора.

Загальна площа парку становить 21,61 гектара, а його створення дозволить забезпечити приблизно 1 000 нових робочих місць.

Згідно з концепцією, на території індустріального парку "Нексус Одеса" передбачено розміщення підприємств у таких сферах:

виробництво харчових продуктів та напоїв;

виготовлення машин і устаткування;

виробництво будівельних металевих конструкцій і матеріалів;

підприємства альтернативної енергетики.

Довідково:

Наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 109 об’єктів. Їх кількість стабільно зростає, що свідчить про зацікавленість бізнесу й громад у створенні сучасних виробничих майданчиків у межах політики "Зроблено в Україні".

Нещодавно Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.