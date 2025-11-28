Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,24

49,05

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

340 новых рабочих мест: в Виннице строят индустриальный парк для переработки макулатуры

индустриальный парк
Общая площадь площадки составляет около 11,5 гектаров. / Depositphotos

Правительство включило промышленный парк "Экологические инициативы" в государственный Реестр. Проект, созданный сроком на 30 лет на территории Винницы, станет основой развития кластера картонно-бумажного производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Инвестиции и новые рабочие места

Инициатором создания парка выступило ООО "Картонно-бумажная фабрика "Торгтехника". Общая площадь площадки составляет около 11,5 гектаров.

Реализация проекта требует ориентировочно 1,08 млрд. гривен финансовых ресурсов. Главной целью создания более 340 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

Кластер циркулярной экономики

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Кондратов отметил стратегическое значение этого решения.

"Индустриальные парки - важный инструмент политики "Сделано в Украине". Включение парка "Экологические инициативы" в Реестр закладывает основу для формирования в Виннице кластера картонно-бумажного производства на основе циркулярной экономики", - отметил он.

Запуск таких площадок создает возможности для привлечения инвестиций в перерабатывающую отрасль и экономическое развитие общества.

Направления деятельности парка

На территории "Экологические инициативы" планируется размещение предприятий, работающих в сферах:

  • переработки макулатуры;
  • производства бумаги и картона;
  • изготовление пульпы и гофротары;
  • логистической деятельности.

В ведомстве добавили, что развитие этого индустриального парка будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Винницкой области и усилению промышленного потенциала региона.

Напомним, 13 ноября правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков два новых объекта: "Нексус Одесса" на территории Нерубайской общины Одесской области и "Коростень-Подольский" в городе Коростень, Житомирской области.

Автор:
Татьяна Бессараб