- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
340 новых рабочих мест: в Виннице строят индустриальный парк для переработки макулатуры
Правительство включило промышленный парк "Экологические инициативы" в государственный Реестр. Проект, созданный сроком на 30 лет на территории Винницы, станет основой развития кластера картонно-бумажного производства.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.
Инвестиции и новые рабочие места
Инициатором создания парка выступило ООО "Картонно-бумажная фабрика "Торгтехника". Общая площадь площадки составляет около 11,5 гектаров.
Реализация проекта требует ориентировочно 1,08 млрд. гривен финансовых ресурсов. Главной целью создания более 340 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.
Кластер циркулярной экономики
Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Кондратов отметил стратегическое значение этого решения.
"Индустриальные парки - важный инструмент политики "Сделано в Украине". Включение парка "Экологические инициативы" в Реестр закладывает основу для формирования в Виннице кластера картонно-бумажного производства на основе циркулярной экономики", - отметил он.
Запуск таких площадок создает возможности для привлечения инвестиций в перерабатывающую отрасль и экономическое развитие общества.
Направления деятельности парка
На территории "Экологические инициативы" планируется размещение предприятий, работающих в сферах:
- переработки макулатуры;
- производства бумаги и картона;
- изготовление пульпы и гофротары;
- логистической деятельности.
В ведомстве добавили, что развитие этого индустриального парка будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Винницкой области и усилению промышленного потенциала региона.
Напомним, 13 ноября правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков два новых объекта: "Нексус Одесса" на территории Нерубайской общины Одесской области и "Коростень-Подольский" в городе Коростень, Житомирской области.