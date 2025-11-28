340 новых рабочих мест: в Виннице строят индустриальный парк для переработки макулатуры

Правительство включило промышленный парк "Экологические инициативы" в государственный Реестр. Проект, созданный сроком на 30 лет на территории Винницы, станет основой развития кластера картонно-бумажного производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Инвестиции и новые рабочие места

Инициатором создания парка выступило ООО "Картонно-бумажная фабрика "Торгтехника". Общая площадь площадки составляет около 11,5 гектаров.

Реализация проекта требует ориентировочно 1,08 млрд. гривен финансовых ресурсов. Главной целью создания более 340 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

Кластер циркулярной экономики

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Кондратов отметил стратегическое значение этого решения.

"Индустриальные парки - важный инструмент политики "Сделано в Украине". Включение парка "Экологические инициативы" в Реестр закладывает основу для формирования в Виннице кластера картонно-бумажного производства на основе циркулярной экономики", - отметил он.

Запуск таких площадок создает возможности для привлечения инвестиций в перерабатывающую отрасль и экономическое развитие общества.

Направления деятельности парка

На территории "Экологические инициативы" планируется размещение предприятий, работающих в сферах:

переработки макулатуры;

производства бумаги и картона;

изготовление пульпы и гофротары;

логистической деятельности.

В ведомстве добавили, что развитие этого индустриального парка будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Винницкой области и усилению промышленного потенциала региона.

Напомним, 13 ноября правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков два новых объекта: "Нексус Одесса" на территории Нерубайской общины Одесской области и "Коростень-Подольский" в городе Коростень, Житомирской области.