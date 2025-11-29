Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Дионис энерго эко парк" вошел в реестр: 600 рабочих мест и 800 млн грн инвестиций

Правительство включило "Дионис энерго эко парк" в реестр индустриальных парков
Правительство включило "Дионис энерго эко парк" в реестр индустриальных парков / Минэкономики

Правительство внесло индустриальный парк "Дионис энерго эко парк" в государственный Реестр индустриальных (промышленных) парков. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Миэкономики.

Парк создан сроком на 30 лет в пределах Апрельской сельской территориальной общины Житомирского района. Инициатором проекта выступает ООО "Дионис биогаз энерджи".

Общая площадь индустриального парка составляет более 13,2 га. Реализация проекта предполагает создание около 600 новых рабочих мест. Инвестиции от компаний, уже подтвердивших участие (ООО "Украина 2001", ООО "Теофопольская энергетическая компания" и ООО "Первая подольская энергетическая компания"), оцениваются примерно в 800 млн грн.

Согласно концепции развитие парка будет финансироваться за счет инвестиций резидентов и средств государственного бюджета.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов подчеркнул, что индустриальные парки снабжают бизнес готовой инфраструктурой.

"Главной особенностью "Дионис энерго эко парк" является фокус на эко-технологиях и энергоэффективности, полностью отвечающий нашей цели политики "Сделано в Украине", - отметил он.

В пределах парка планируется размещение предприятий в сферах:

  • производства биогаза, биоэтанола и биопластика;
  • генерации альтернативной энергетики;
  • производства строительных материалов;
  • пищевой промышленности;
  • производства удобрений и азотных соединений

Правительство ожидает, что развитие парка усилит инвестиционную привлекательность Житомирской области и стимулирует рост перерабатывающей промышленности в Украине.

Напомним, вчера правительство включило промышленный парк "Экологические инициативы" в государственный Реестр. Проект, созданный сроком на 30 лет на территории Винницы, станет основой развития кластера картонно-бумажного производства.

Автор:
Татьяна Гойденко