"Дионис энерго эко парк" вошел в реестр: 600 рабочих мест и 800 млн грн инвестиций

Правительство внесло индустриальный парк "Дионис энерго эко парк" в государственный Реестр индустриальных (промышленных) парков. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Миэкономики.

Парк создан сроком на 30 лет в пределах Апрельской сельской территориальной общины Житомирского района. Инициатором проекта выступает ООО "Дионис биогаз энерджи".

Общая площадь индустриального парка составляет более 13,2 га. Реализация проекта предполагает создание около 600 новых рабочих мест. Инвестиции от компаний, уже подтвердивших участие (ООО "Украина 2001", ООО "Теофопольская энергетическая компания" и ООО "Первая подольская энергетическая компания"), оцениваются примерно в 800 млн грн.

Согласно концепции развитие парка будет финансироваться за счет инвестиций резидентов и средств государственного бюджета.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов подчеркнул, что индустриальные парки снабжают бизнес готовой инфраструктурой.

"Главной особенностью "Дионис энерго эко парк" является фокус на эко-технологиях и энергоэффективности, полностью отвечающий нашей цели политики "Сделано в Украине", - отметил он.

В пределах парка планируется размещение предприятий в сферах:

производства биогаза, биоэтанола и биопластика;

генерации альтернативной энергетики;

производства строительных материалов;

пищевой промышленности;

производства удобрений и азотных соединений

Правительство ожидает, что развитие парка усилит инвестиционную привлекательность Житомирской области и стимулирует рост перерабатывающей промышленности в Украине.

Напомним, вчера правительство включило промышленный парк "Экологические инициативы" в государственный Реестр. Проект, созданный сроком на 30 лет на территории Винницы, станет основой развития кластера картонно-бумажного производства.