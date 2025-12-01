Ще п’ять індустріальних парків отримають держпідтримку на понад 259 млн грн

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ухвалило рішення надати державне фінансування ще п’ятьом індустріальним паркам на загальну суму близько 259,3 млн грн у межах програми стимулювання їхнього розвитку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Кошти підуть на будівництво та модернізацію ключової інженерної інфраструктури.

Хто отримає підтримку

Індустріальний парк "Сигнівка" (Львівська область) – 35 млн грн на будівництво електричних мереж, систем протипожежного водопостачання, теплопостачання та дощового водовідведення.

Індустріальний парк "Вінницький індустріальний парк" (Вінницька область) – 33,9 млн грн на будівництво дорожньої інфраструктури, мереж водопостачання та трансформаторної підстанції.

Індустріальний парк "Долина Стрий" (Львівська область) – 63,9 млн грн на будівництво зовнішніх мереж електро-, водопостачання та водовідведення, а також реконструкцію частини вулиці, що веде до парку.

Індустріальний парк "Кривбас" (Дніпропетровська область) – 21,8 млн грн на будівництво першої черги зовнішніх інженерних мереж.

Індустріальний парк "Фруктова індустрія" (Чернівецька область) – 104,7 млн грн на зведення локальних очисних споруд.

Парки "Сигнівка" та "Вінницький індустріальний парк" уже отримували фінансування торік і цього року звернулися повторно, маючи готову проєктну документацію, щоб повністю використати ліміт у 150 млн грн на один парк.

З урахуванням нового рішення, у 2025 році державне стимулювання отримали вже 9 індустріальних парків, що реалізують 17 проєктів на загальну суму 603,7 млн грн.

Для чого це робиться

"Індустріальні парки послідовно інвестують у інфраструктуру, готуючи майданчики до розміщення виробництв та залучення інвесторів. 1 гривня, інвестована державою в промислову інфраструктуру індустріальних парків дозволяє залучити 5-6 грн приватних інвестицій", – підкреслив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Програма підтримки, передбачена постановою КМУ №644, забезпечує співфінансування розвитку інженерно-транспортної інфраструктури: доріг, електромереж, водопостачання, каналізації, газових мереж тощо. Стандартна модель співфінансування – 50% на 50%, а для деокупованих територій – 80% на 20%.

До реалізації програми долучені Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та СенсБанк.

Додаткові стимули для індустріальних парків

Учасники парків можуть скористатися низкою фіскальних пільг:

звільнення від імпортного мита та ПДВ на виробниче обладнання;

звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування;

можливість місцевої влади знижувати до нуля податок на нерухомість та плату за землю.

Нині в Україні зареєстровано 112 індустріальних парків у більшості регіонів держави. Розвиток парків є важливою складовою політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на підтримку внутрішнього виробництва, залучення інвестицій та зростання несировинного експорту.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство економіки ухвалило рішення про виділення 81 млн грн державної підтримки двом керуючим компаніям індустріальних парків.