Еще пять индустриальных парков получат господдержку более чем на 259 млн грн

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства приняло решение предоставить государственное финансирование еще пяти индустриальным паркам на общую сумму около 259,3 млн. грн. в рамках программы стимулирования их развития.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Денежные средства пойдут на строительство и модернизацию ключевой инженерной инфраструктуры.

Кто получит поддержку

Индустриальный парк "Сигновка" (Львовская область) - 35 млн грн на строительство электрических сетей, систем противопожарного водоснабжения, теплоснабжения и дождевого водоотведения.

Индустриальный парк "Винницкий индустриальный парк" (Винницкая область) – 33,9 млн грн на строительство дорожной инфраструктуры, сетей водоснабжения и трансформаторной подстанции.

Индустриальный парк "Долина Стрый" (Львовская область) – 63,9 млн грн на строительство внешних сетей электро-, водоснабжения и водоотведения, а также реконструкцию части улицы, ведущей в парк.

Индустриальный парк "Кривбасс" (Днепропетровская область) – 21,8 млн грн на строительство первой очереди внешних инженерных сетей.

Индустриальный парк "Фруктовая индустрия" (Черновицкая область) – 104,7 млн грн на строительство локальных очистных сооружений.

Парки "Сигновка" и "Винницкий индустриальный парк" уже получали финансирование в прошлом году и в этом году обратились повторно, имея готовую проектную документацию, чтобы полностью использовать лимит в 150 млн грн на один парк.

С учетом нового решения, в 2025 году государственное стимулирование получили уже 9 индустриальных парков, реализующих 17 проектов на общую сумму 603,7 млн. грн.

Зачем это делается

"Индустриальные парки последовательно инвестируют в инфраструктуру, готовя площадки к размещению производств и привлечению инвесторов. 1 гривна, инвестированная государством в промышленную инфраструктуру индустриальных парков, позволяет привлечь 5-6 грн частных инвестиций", - подчеркнул замминистра Виталий Киндратов.

Программа поддержки, предусмотренная постановлением КМУ №644, обеспечивает софинансирование развития инженерно-транспортной инфраструктуры: дорог, электросетей, водоснабжения, канализации, газовых сетей и т.п. Стандартная модель софинансирования – 50% на 50%, а для деоккупированных территорий – 80% на 20%.

К реализации программы подключены Укрэксимбанк, Сбербанк, Укргазбанк и СенсБанк.

Дополнительные стимулы для индустриальных парков

Участники парков могут воспользоваться рядом фискальных льгот:

освобождение от импортных пошлин и НДС на производственное оборудование;

освобождение от налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования;

возможность местных властей снижать до нуля налог на недвижимость и плату за землю.

В настоящее время в Украине зарегистрировано 112 индустриальных парков в большинстве регионов государства. Развитие парков является важной составляющей политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку внутреннего производства, привлечение инвестиций и рост несырьевого экспорта.

Напомним, на прошлой неделе Министерство экономики приняло решение о выделении 81 млн грн государственной поддержки двум управляющим компаниям индустриальных парков.