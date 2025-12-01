Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Еще пять индустриальных парков получат господдержку более чем на 259 млн грн

парки
Еще пять индустриальных парков получат финансирование / Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства приняло решение предоставить государственное финансирование еще пяти индустриальным паркам на общую сумму около 259,3 млн. грн. в рамках программы стимулирования их развития.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Денежные средства пойдут на строительство и модернизацию ключевой инженерной инфраструктуры.

Кто получит поддержку

Индустриальный парк "Сигновка" (Львовская область) - 35 млн грн на строительство электрических сетей, систем противопожарного водоснабжения, теплоснабжения и дождевого водоотведения.

Индустриальный парк "Винницкий индустриальный парк" (Винницкая область) – 33,9 млн грн на строительство дорожной инфраструктуры, сетей водоснабжения и трансформаторной подстанции.

Индустриальный парк "Долина Стрый" (Львовская область) – 63,9 млн грн на строительство внешних сетей электро-, водоснабжения и водоотведения, а также реконструкцию части улицы, ведущей в парк.

Индустриальный парк "Кривбасс" (Днепропетровская область) – 21,8 млн грн на строительство первой очереди внешних инженерных сетей.

Индустриальный парк "Фруктовая индустрия" (Черновицкая область) – 104,7 млн грн на строительство локальных очистных сооружений.

Парки "Сигновка" и "Винницкий индустриальный парк" уже получали финансирование в прошлом году и в этом году обратились повторно, имея готовую проектную документацию, чтобы полностью использовать лимит в 150 млн грн на один парк.

С учетом нового решения, в 2025 году государственное стимулирование получили уже 9 индустриальных парков, реализующих 17 проектов на общую сумму 603,7 млн. грн.

Зачем это делается

"Индустриальные парки последовательно инвестируют в инфраструктуру, готовя площадки к размещению производств и привлечению инвесторов. 1 гривна, инвестированная государством в промышленную инфраструктуру индустриальных парков, позволяет привлечь 5-6 грн частных инвестиций", - подчеркнул замминистра Виталий Киндратов.

Программа поддержки, предусмотренная постановлением КМУ №644, обеспечивает софинансирование развития инженерно-транспортной инфраструктуры: дорог, электросетей, водоснабжения, канализации, газовых сетей и т.п. Стандартная модель софинансирования – 50% на 50%, а для деоккупированных территорий – 80% на 20%.

К реализации программы подключены Укрэксимбанк, Сбербанк, Укргазбанк и СенсБанк.

Дополнительные стимулы для индустриальных парков

Участники парков могут воспользоваться рядом фискальных льгот:

  • освобождение от импортных пошлин и НДС на производственное оборудование;
  • освобождение от налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования;
  • возможность местных властей снижать до нуля налог на недвижимость и плату за землю.

В настоящее время в Украине зарегистрировано 112 индустриальных парков в большинстве регионов государства. Развитие парков является важной составляющей политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку внутреннего производства, привлечение инвестиций и рост несырьевого экспорта.

Напомним, на прошлой неделе Министерство экономики приняло решение о выделении 81 млн грн государственной поддержки двум управляющим компаниям индустриальных парков.

Автор:
Татьяна Гойденко