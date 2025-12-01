- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Еще пять индустриальных парков получат господдержку более чем на 259 млн грн
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства приняло решение предоставить государственное финансирование еще пяти индустриальным паркам на общую сумму около 259,3 млн. грн. в рамках программы стимулирования их развития.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Денежные средства пойдут на строительство и модернизацию ключевой инженерной инфраструктуры.
Кто получит поддержку
Индустриальный парк "Сигновка" (Львовская область) - 35 млн грн на строительство электрических сетей, систем противопожарного водоснабжения, теплоснабжения и дождевого водоотведения.
Индустриальный парк "Винницкий индустриальный парк" (Винницкая область) – 33,9 млн грн на строительство дорожной инфраструктуры, сетей водоснабжения и трансформаторной подстанции.
Индустриальный парк "Долина Стрый" (Львовская область) – 63,9 млн грн на строительство внешних сетей электро-, водоснабжения и водоотведения, а также реконструкцию части улицы, ведущей в парк.
Индустриальный парк "Кривбасс" (Днепропетровская область) – 21,8 млн грн на строительство первой очереди внешних инженерных сетей.
Индустриальный парк "Фруктовая индустрия" (Черновицкая область) – 104,7 млн грн на строительство локальных очистных сооружений.
Парки "Сигновка" и "Винницкий индустриальный парк" уже получали финансирование в прошлом году и в этом году обратились повторно, имея готовую проектную документацию, чтобы полностью использовать лимит в 150 млн грн на один парк.
С учетом нового решения, в 2025 году государственное стимулирование получили уже 9 индустриальных парков, реализующих 17 проектов на общую сумму 603,7 млн. грн.
Зачем это делается
"Индустриальные парки последовательно инвестируют в инфраструктуру, готовя площадки к размещению производств и привлечению инвесторов. 1 гривна, инвестированная государством в промышленную инфраструктуру индустриальных парков, позволяет привлечь 5-6 грн частных инвестиций", - подчеркнул замминистра Виталий Киндратов.
Программа поддержки, предусмотренная постановлением КМУ №644, обеспечивает софинансирование развития инженерно-транспортной инфраструктуры: дорог, электросетей, водоснабжения, канализации, газовых сетей и т.п. Стандартная модель софинансирования – 50% на 50%, а для деоккупированных территорий – 80% на 20%.
К реализации программы подключены Укрэксимбанк, Сбербанк, Укргазбанк и СенсБанк.
Дополнительные стимулы для индустриальных парков
Участники парков могут воспользоваться рядом фискальных льгот:
- освобождение от импортных пошлин и НДС на производственное оборудование;
- освобождение от налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования;
- возможность местных властей снижать до нуля налог на недвижимость и плату за землю.
В настоящее время в Украине зарегистрировано 112 индустриальных парков в большинстве регионов государства. Развитие парков является важной составляющей политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку внутреннего производства, привлечение инвестиций и рост несырьевого экспорта.
Напомним, на прошлой неделе Министерство экономики приняло решение о выделении 81 млн грн государственной поддержки двум управляющим компаниям индустриальных парков.