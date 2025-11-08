Запланована подія 2

В Черниговской области создают индустриальный парк для производства варенья и компотов

индустриальный парк
В Черниговской области создают индустриальный парк/Дмитрий Кисилевский

На территории Носовской общины в Черниговской области создают индустриальный парк "Носовские хозяйства", где планируется производство варенья и компотов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского.

По его словам, новый тренд по развитию индустриальных парков состоит в том, что общины все чаще начинают консультации с будущими инвесторами еще до подачи документов на государственную регистрацию.

"Это точно лучше, чем иметь регистрацию, но годами оставаться без промышленных производств на территории парка", - отметил Кисилевский.

Носовский горсовет уже заключил договор с ЧП "Тепличное" по созданию ИП на территории 14 га, где планируется производство различных фруктовых продуктов.

Кроме Черниговщины, подобные инициативы реализуются и в других регионах:

  • Умань (Черкасская обл.) - ИП "Агроинновационный хаб" на 23 га от компании "ДК-Индастриал";
  • Городенко (Ивано-Франковская обл.) - ИП "Покутье" на территории бывшего сахарного завода площадью 27,56 га;
  • Подольск (Одесская обл.) - ИП "Южный" на 37,39 га в 30-летнюю аренду компании "Эко Решение".

В Виннице на базе ИП "ВинИндастри" строят логистический центр класса "А" Frost hub Vinnytsia с мультитемпературными составами площадью 17 тыс. кв. м. Строительные работы стартуют весной 2026 года.

Проекты свидетельствуют о том, что украинские общества все активнее привлекают инвесторов на ранних этапах, что позволяет быстрее запускать производства и создавать новые рабочие места.

В целом в Украине уже   зарегистрировано 104 индустриальных парка, которые могут ежегодно приносить в государственный бюджет более 39 млрд грн налоговых поступлений, привлекать более 152 млрд грн инвестиций и создавать около 152 тысяч рабочих мест.

Недавно Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.

Автор:
Татьяна Гойденко